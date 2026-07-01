공포체험하러 갔다 발견…남성 2명 사망·여성 병원 이송

충남 아산시의 한 폐모텔에서 남녀 3명이 쓰러져 있는 것을 중학생 A 군 등 청소년들이 발견해 경찰에 신고했습니다.



오늘(1일) 오후 1시 43분쯤 A 군 등은 이 폐모텔에서 남녀 3명을 발견했습니다.



A 군 등은 이 폐모텔 관련 정보를 SNS 등을 통해 본 뒤 공포 체험을 하러 이곳을 찾은 것으로 알려졌습니다.



출동한 경찰은 30대·40대 남성 2명이 숨진 것을 확인했습니다.



함께 발견된 20대 여성 1명은 호흡이 있어 인근 병원으로 옮겨졌습니다.



경찰은 현장 감식을 통해 자세한 경위를 조사하고 있습니다.



※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족·지인이 있을 경우 자살 예방 상담전화 ☎109 또는 자살 예방 SNS 상담 '마들랜'에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.



(사진=연합뉴스)