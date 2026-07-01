시진핑, 창당기념 연설서 대만 통일 의지 재확인…반부패 강조

▲ 시진핑 중국 국가주석

시진핑 중국 국가주석이 1일 중국 공산당 창당 105주년 기념대회 연설에서 대만과의 통일 추진 의지를 재확인하고, 강군(强軍) 사상과 당내 반(反)부패를 거듭 강조했습니다.중국 공산당 총서기인 시 주석은 이날 오전 베이징 인민대회당에서 개최된 창당 기념대회에서 약 40분간 이어진 연설을 통해 "대만독립 분열 세력을 단호히 타격하고, 외부 세력의 간섭을 반대한다"며 "조국 통일의 위업을 확고하게 추진해야 한다"고 말했습니다.그는 "대만 문제를 해결하고 조국의 완전한 통일을 실현하는 것은 우리 당이 한결같이 추구해온 역사적 임무이며, 전체 중화 자녀의 공동 염원"이라며 '하나의 중국' 원칙과 '92공식'(九二共識·1992년 '하나의 중국'을 인정하되 각자 명칭을 사용하기로 한 합의)을 견지해야 한다고 주장했습니다.시 주석은 당의 절대영도를 유지해 인민해방군의 역량을 끌어올린다는 내용의 중국의 군사 지도 이념인 '강군 사상'도 내세웠습니다.그는 "강국이 되려면 반드시 강한 군대가 있어야 하며, 군대가 강해야 나라가 안전하다"며 "새 시대 당의 강군 사상을 전면적으로 관철하고, 새 시대 군사전략 방침을 관철해야 한다"고 역설했습니다.이어 "국방과 군대 현대화를 높은 수준으로 추진하고, 예정대로 건군 100주년 분투 목표를 실현하며, 인민군을 세계 일류 군대로 더욱 빠르게 건설해야 할 것"이라고 촉구했습니다.그는 특히 연설 도중 '분투'(奮？)라는 표현을 20회가량 반복해 사용하며 중국이 직면한 대내외 어려움을 극복해야 한다는 의지를 거듭 피력하기도 했습니다.시 주석은 "현재 우리나라 발전은 전략적 기회와 위험·도전이 함께 존재하고, 불확실성과 예측하기 어려운 요소가 늘어나는 시기에 있다"며 "거센 바람과 파도, 심지어 거대한 풍랑까지도 견뎌낼 준비를 해야 한다"고 말했습니다.이는 부동산 경기 침체와 내수 부진 등에 따른 중국 경제 성장 둔화와 미국을 비롯한 서방 국가와의 전략 경쟁 등 안팎의 구조적 과제에 대한 타개 의지를 내비친 것으로 풀이됩니다.시 주석은 이어 "백 년에 한 번 있을 변화가 더욱 빠르게 전개되면서 세계는 새로운 격동과 변혁의 시기로 들어섰다"며 전면적이고 엄격한 당 관리와 반부패 투쟁을 주문하기도 했습니다.당 건설을 설명하는 대목에서는 "당의 순수성을 훼손하는 모든 요소를 단호히 제거했다"며 "영원히 변질되지 않도록 하며, 언제나 강력한 창조력·응집력·전투력을 유지하도록 해야 한다"고 당부했습니다.시 주석은 공산당의 105년 성과를 짚으면서 비교적 짧은 기간 중국이 경제 성장과 사회 안정을 이뤘다는 평가도 내놨습니다.그는 "중국 공산당은 언제나 역사의 올바른 편, 인류 문명 진보의 편에 섰다"며 제국주의·봉건주의·관료 자본주의라는 '세 개의 큰 산'을 뒤엎어 신중국을 건설했고, 반식민지·반봉건 사회의 역사를 완전히 끝냈다고 주장했습니다.이어 "중화민족의 위대한 부흥은 거스를 수 없는 흐름이 됐으며, 그 어느 때보다 밝은 전망을 보여주고 있다"며 "불과 수십 년 만에 선진국들이 수백 년에 걸쳐 이룬 산업화를 완성했고, 경제의 빠른 발전과 사회의 장기적 안정이라는 두 가지 기적을 창조했다"고 부연했습니다.창당 105주년을 '자랑스러운 찬란한 역사'라고 치켜세우면서도 "결코 교만하거나 자만해서는 안 되며, 현재에 머물러서도 안 된다"며 "이번 세기 중엽까지 사회주의 현대화 강국을 전면적으로 건설하고 제2의 100년 분투 목표를 실현해야 한다"고 덧붙였습니다.이날 시 주석의 발언은 강경 메시지가 두드러졌던 과거 창당 기념일 연설과 비교해 다소 그 수위가 완화된 것이라는 평가도 나옵니다.2021년 100주년 연설에서 그는 외부 세력의 괴롭힘이나 압박은 용납할 수 없다며 "누가 이런 망상을 하면 14억 중국 인민들의 피와 살로 만든 강철 만리장성 앞에서 머리가 깨져 피가 흐를 것"이라고 말한 바 있습니다.2016년 95주년 연설에서도 미국을 겨냥해 "그 어떤 외국도 우리가 핵심이익으로 거래할 것으로 기대하지 말라"고 경고한 데 이어, 대만·홍콩의 분리 움직임을 우회 압박했습니다.반면 이날 시 주석의 발언은 기존에 언급됐던 원칙적 입장이나 표현에서 크게 벗어나지 않았습니다.이는 미국을 비롯한 경쟁국에 대립각을 세우기보다는 시 주석이 경제 회복 등 장기 목표 달성을 위한 당내 결속을 우선 과제로 삼고 있음을 반영한 것이라는 해석을 낳고 있습니다.