"지독하게 잘 번다" 대박 터진 국민연금…진짜 위기는 따로 있다 [스프]

⚡ 스프 핵심요약



역대 최고 성적표와 고갈 연기: 국민연금은 2025년 18.82%라는 역대 최고 수익률을 기록하며 적립금 1,526조 원(2026년 3월 기준)을 돌파, 기금 고갈 시점을 기존 전망보다 5~7년 늦출 것으로 추산됩니다.



고점 매도와 리밸런싱 압박: 코스피가 9,100선을 돌파하자 국민연금은 자산 비중 조정을 위해 나흘간 1조 2,696억 원어치를 고점 매도했으나, 유예 기간이 끝나면 최대 60조 원 규모의 '매물 폭탄' 우려가 제기됩니다.



근본적 인구 절벽의 한계: 역대급 수익률은 기금 고갈을 늦추는 '시간 벌기'일 뿐, 2052년 생산가능인구가 반토막 나는 인구 구조적 절벽 앞에서는 운용 수익만으로 근본적 해법을 낼 수 없다는 지적이 나옵니다.

1. 지옥에서 천당으로: 역대 최고 수익률 18.82%의 비결

2. 전주에서 굴리는 1500조 원, 1인당 2조 원의 압박

3. 코스피 9,100선 돌파와 60조 원 '매물 폭탄'의 경고

4. '어항 속 고래'의 역설과 인구 절벽이라는 진짜 시험대

Deep Dive Q&A

※ 2026. 6. 25. 출고된 영상을 바탕으로 제작된 기사입니다."최근 국민연금의 행보를 보면 진짜 지독하게 잘한다는 소리가 절로 나옵니다."불과 3년 전인 2022년, 국민연금은 글로벌 금리 인상과 러시아·우크라이나 전쟁의 직격탄을 맞으며 마이너스 8.3%(79조 6,000억 원 손실)라는 사상 최악의 성적표를 받아들였습니다. 그러나 절치부심 끝에 전략을 완전히 갈아엎었습니다. 부진했던 국내 주식 비중을 줄이는 대신 해외 주식 비중을 34%까지 끌어올렸고, 2025년에는 글로벌 반도체 랠리에 성공적으로 올라탔습니다.그 결과는 경이로웠습니다. 2025년 국민연금의 기금 운용 수익률은 18.82%로, 1988년 기금 창설 이래 역대 최고치를 기록했습니다. 한 해 벌어들인 수익금만 231조 6,000억 원에 달합니다. 이는 전 세계 주요 연기금 중 독보적인 성적이며, 단 한 해의 수익만으로 가입자들에게 5년 동안 연금을 지급할 수 있는 천문학적인 액수입니다.2026년 3월 말 기준 국민연금의 총적립금은 1,526조 원을 돌파했으며, 운용으로 번 누적 수익금이 가입자들이 낸 보험료 원금을 앞지르는 구조적 전환점을 맞이했습니다. 전문가들 사이에서는 기금 고갈 시점이 기존 전망보다 5년에서 7년가량 늦춰질 것이라는 낙관적인 관측도 나옵니다.이 어마어마한 자금을 움직이는 국민연금공단 기금운용본부는 서울 금융가가 아닌 전북 전주에 자리 잡고 있습니다. 혁신도시 정책으로 이전했습니다. 최근 인력 이탈로 운용역 1명이 약 2조 원에 달하는 천문학적인 돈을 전담해 굴리는 실정입니다. 글로벌 자산운용 지표와 비교해 봐도 압도적으로 적은 인원이 리스크를 짊어지고 있는 셈입니다.그럼에도 불구하고 최근 코스피가 9,100선까지 치솟는 역사적 장세 속에서 기금운용본부는 무서운 평정심을 보여주었습니다. 고점에서 보란 듯이 차익을 실현하며 나흘 동안 1조 2,696억 원어치의 국내 주식을 매도하는 등 지독할 정도로 냉정한 투자 감각을 증명했습니다.국민연금이 최근 삼성전기(7,770억 원 순매도), SK스퀘어, 미래에셋증권 등을 대거 던지고 네이버(4,598억 원)와 SK하이닉스(4,318억 원)를 사들인 것은 단순한 단기 매매가 아닙니다. 이는 철저한 '리밸런싱(자산 비중 조정)' 전략에 따른 결과입니다.국민연금의 국내 주식 보유액은 지난해 264조 원에서 올해 2월 말 395조 원으로 불과 몇 달 사이에 130조 원 넘게 급증했습니다. 국내 주식 목표 비중을 기존 14.9%에서 20.8%로 상향 조정했음에도 불구하고, 코스피가 너무 가파르게 오른 탓에 국내 주식 비중이 허용 한도인 30%를 넘어서 버린 것입니다.대신증권의 분석에 따르면 지난 6월 19일 기준 국민연금의 국내 주식 비중은 31.4%까지 확대되어 매물 압력이 커지고 있는 상태입니다. 6월 말 리밸런싱 유예 조치가 종료됨에 따라 최대 60조 원 규모의 주식을 팔아야 할 수도 있어, 매물 폭탄 우려가 고개를 들고 있습니다.화려한 성적표 뒤에는 사법 및 경제 전문가들이 경고하는 근본적인 역설이 숨어 있습니다. 바로 국민연금이 한국 자본시장이라는 어항 속에 너무 크게 자라버린 '고래'가 되었다는 점입니다.지금의 수백조 원대 수익은 장부상 평가이익일 뿐입니다. 향후 고령화로 인해 연금 지급액이 본격적으로 늘어나는 시점이 오면, 국민연금은 현금을 마련하기 위해 주식을 대량으로 내다 팔아야만 합니다. 고래가 어항 밖으로 나가기 위해 몸부림칠 때 국내 증시가 받게 될 충격과 주가 폭락의 부담은 고스란히 미래 세대의 몫으로 남게 됩니다.더욱 강력한 배후의 적은 '인구 구조'입니다. 통계적 예측에 따르면 오는 2052년 한국의 생산가능인구는 현재보다 약 870만 명 줄 것으로 예상되는데 그렇게 되면 전체 인구의 절반 수준으로 떨어집니다. 보험료를 낼 사람은 급감하고 연금을 받을 사람만 늘어나는 구조적 절벽 앞에서는 그 어떤 천재적인 자산운용가도, 18%가 넘는 역대급 수익률도 무력해질 수밖에 없습니다. 결국 '지독하게 잘 버는 것'은 고갈을 막는 근본적인 해법이 아닙니다. 1,500조 원 큰손의 진짜 시험대는 시장이 흔들릴 때, 그리고 사람이 줄어들 때 비로소 시작될 것입니다.A1. 국민연금의 자산 리밸런싱은 '국민의 노후 자금 안전성'을 지키기 위한 법적·제도적 의무입니다. 코스피가 급등해 국내 주식 자산의 가치가 지나치게 커지면, 향후 국내 증시가 폭락할 때 국민연금 전체 기금이 입는 타격도 걷잡을 수 없이 커집니다. 포트폴리오의 위험 분산(Diversification)을 위해 특정 자산이 정해진 한도(현재 약 30%)를 넘으면 기계적으로 매도할 수밖에 없습니다. 위험 분산이라는 연기금 본연의 원칙과 국내 증시 충격 최소화라는 현실 사이에서 정교한 속도 조절이 필요한 이유입니다.A2. 현재 시중 금융기관들이 위탁 운용하는 퇴직연금의 5년 평균 수익률은 3%대에 불과하고, 매년 2조 원에 달하는 수수료가 빠져나가고 있습니다. 이에 국민연금은 압도적인 기금 운용 능력을 바탕으로 이 퇴직연금을 직접 굴려 수익률을 3배 이상 올리겠다는 구상을 제안한 상태입니다. 다만 이는 국민 개인이 노후에 받을 퇴직연금의 통장을 키워주는 방안일 뿐, 저출생·고령화로 인해 발생하는 국민연금 자체의 구조적 고갈(원금 바닥) 문제를 직접적으로 메우는 재원 체계와는 무관합니다.