[현장영상] 중고 인형이 175만 원?…"3세 말 잘 듣는 아이" 수상한 글에 프랑스 '발칵'

중고 거래 사이트 빈티드(Vinted)에서 아동 매매 의혹이 제기돼 프랑스 수사 당국이 예비 수사에 나섰습니다.



외신에 따르면 이런 의혹은 사이트 이용자들이 플랫폼에서 의심스러운 게시물을 신고하면서 불거졌습니다.



문제의 게시글들은 중고 장난감을 판매한다면서 말도 안 되게 비싼 가격을 제시하고, 제품 설명엔 어린아이들의 나이나 신체 정보 등을 올려놓았는데요.



리투아니아에 본사를 둔 빈티드는 이 같은 의혹을 강하게 부인했습니다.



빈티드는 지난해에도 일부 판매자가 수영복이나 란제리 등을 빌미로 노골적인 성적 콘텐츠를 판매하고 있다는 신고가 제기돼 프랑스 당국이 조사에 착수한 것으로 알려졌습니다.



(구성: 양현이 / 영상편집: 안준혁 / 디자인: 이정주 / 출처: Daily Mail, X / 제작: 디지털뉴스부)