시진핑 "타이완 독립 세력 타격…인민군 세계 일류로 만들 것"

▲ 시진핑 중국 국가주석

시진핑 중국 국가주석이 1일 중국 공산당 창당 105주년 기념대회 연설에서 타이완 통일 추진 의지를 재확인하고, 강군 사상을 거듭 강조했습니다.중국 공산당 총서기인 시 주석은 이날 오전 베이징 인민대회당에서 개최된 창당 기념대회에서 '중요한 연설'을 통해 "타이완 독립 분열 세력을 단호히 타격하고, 외부 세력의 간섭을 반대한다"며 "조국 통일의 위업을 확고하게 추진해야 한다"고 말했습니다.그는 "타이완 문제를 해결하고 조국의 완전한 통일을 실현하는 것은 우리 당이 한결같이 추구해온 역사적 임무이며, 전체 중화 자녀의 공동 염원"이라며 '하나의 중국' 원칙과 '92공식'(1992년 '하나의 중국'을 인정하되 각자 명칭을 사용하기로 한 합의)을 견지해야 한다고 주장했습니다.시 주석은 이어 주요 군사 지도 이념인 '강군 사상'을 강조했습니다.그는 "강국이 되려면 반드시 강한 군대가 있어야 하며, 군대가 강해야 나라가 안전하다"며 "새 시대 당의 강군 사상을 전면적으로 관철하고, 새 시대 군사전략 방침을 관철해야 한다"고 역설했습니다.이어 "국방과 군대 현대화를 높은 수준으로 추진하고, 예정대로 건군 100주년 분투 목표를 실현하며, 인민군을 세계 일류 군대로 더욱 빠르게 건설해야 할 것"이라고 촉구했습니다.시 주석은 또 공산당 창당 105주년을 '자랑스러운 찬란한 역사'라고 치켜세우면서도 "결코 교만하거나 자만해서는 안 되며, 현재에 머물러서도 안 된다"며 "이번 세기 중엽까지 사회주의 현대화 강국을 전면적으로 건설하고 제2의 100년 분투 목표를 실현해야 한다"고 당부했습니다.