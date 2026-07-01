박재범 지원사격 받은 빅나티, 첫 단독 콘서트 앞두고 선공개곡 공개

래퍼 빅나티(BIG Naughty·본명 서동현)가 가수 박재범의 지원사격을 받은 새 선공개곡을 공개한다.



빅나티는 1일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 새 EP의 두 번째 선공개곡 '이 노래는 이름이 J로 시작하는 너에게 (Feat. 박재범)'를 발매한다.



이번 곡은 지난 5월 발표한 '10시 반 크리스피 앞 (Feat. 다이나믹 듀오)'에 이은 두 번째 선공개곡으로, 오는 11일 열리는 첫 단독 콘서트를 앞두고 공개하는 신보다.



무엇보다 이번 신곡에는 하이어뮤직을 설립한 박재범이 피처링으로 참여해 눈길을 끈다. 앞서 공개된 숏폼 콘텐츠 'J를 찾습니다'에는 정상수, 정찬성, 조나단 등 이름 이니셜에 'J'가 들어가는 인물들이 등장해 화제를 모았으며, 이 가운데 박재범이 실제 피처링 아티스트로 참여해 기대를 높였다.



'이 노래는 이름이 J로 시작하는 너에게'는 누구나 한 번쯤 경험했을 서툴고 풋풋한 짝사랑의 감정을 담은 곡이다. 이름 이니셜이 'J'로 시작하는 단 한 사람을 향한 마음을 세상의 모든 'J'와 연결한 위트 있는 발상이 특징이다.



빅나티와 박재범은 어쿠스틱 기타와 피아노를 중심으로 한 따뜻한 사운드 위에서 담백하면서도 리드미컬한 보컬 케미를 선보인다. 좋아하는 사람 앞에서 들뜨고 엉뚱해지는 순간을 자연스럽게 풀어내며 설레는 감성을 완성했다.



한편 빅나티는 오는 11일 서울 장충체육관에서 데뷔 7년 만의 첫 단독 콘서트 'ICN > NTG : BIG Naughty Concert'를 개최한다. 공연은 티켓 오픈과 동시에 전석 매진을 기록하며 높은 관심을 입증했다.







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)