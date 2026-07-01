[날씨] 습도 높고 '후텁지근'…월요일부터 전국 장마

남부를 중심으로 장맛비가 내리고 있습니다.



제주 지역에 200mm가 넘는 폭우를 쏟아냈던 비구름떼가 동쪽으로 이동하면서 강수대가 약화됐고요.



제주 지역에 내려져 있던 호우주의보도 모두 해제됐습니다.



오늘(1일) 강원 남부와 그리고 전북 지역은 오후까지, 그 밖의 남부와 제주 지역은 저녁에서 밤까지 비가 이어지다 그치겠습니다.



예상되는 강수량은 제주 지역에 5에서 최고 40mm, 전남과 경남 지역에 적게는 5에서 많게는 30mm가 예상되고요.



그 밖의 지역은 5mm 안팎의 비가 내리겠습니다.



비구름이 닿지 않는 수도권과 강원 북부 지역을 중심으로는 소나기 구름이 발달할 때 있겠습니다.



날은 후텁지근합니다.



습도가 높아서 오늘 서울에 체감하는 온도 32도까지 오르겠고요.



폭염주의보가 내려져 있는 여주의 기온도 체감 온도 33도까지 오르겠습니다.



그 밖의 지역에서도 기온보다 체감하는 온도 1에서 2도가량 더 높겠습니다.



다음 주 월요일에는 전국에 장맛비가 내리겠습니다.



(안수진 기상캐스터)