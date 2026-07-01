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[날씨] 습도 높고 '후텁지근'…월요일부터 전국 장마

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작성 2026.07.01 12:42 조회수
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남부를 중심으로 장맛비가 내리고 있습니다.

제주 지역에 200mm가 넘는 폭우를 쏟아냈던 비구름떼가 동쪽으로 이동하면서 강수대가 약화됐고요.

제주 지역에 내려져 있던 호우주의보도 모두 해제됐습니다.

오늘(1일) 강원 남부와 그리고 전북 지역은 오후까지, 그 밖의 남부와 제주 지역은 저녁에서 밤까지 비가 이어지다 그치겠습니다.

예상되는 강수량은 제주 지역에 5에서 최고 40mm, 전남과 경남 지역에 적게는 5에서 많게는 30mm가 예상되고요.

그 밖의 지역은 5mm 안팎의 비가 내리겠습니다.

비구름이 닿지 않는 수도권과 강원 북부 지역을 중심으로는 소나기 구름이 발달할 때 있겠습니다.

날은 후텁지근합니다.

습도가 높아서 오늘 서울에 체감하는 온도 32도까지 오르겠고요.

폭염주의보가 내려져 있는 여주의 기온도 체감 온도 33도까지 오르겠습니다.

그 밖의 지역에서도 기온보다 체감하는 온도 1에서 2도가량 더 높겠습니다.

다음 주 월요일에는 전국에 장맛비가 내리겠습니다.

(안수진 기상캐스터)
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