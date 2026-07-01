월간 수출액 첫 1천억 달러 돌파…세계 4번째

<앵커>



지난달 수출액이 사상 처음으로 천억 달러를 돌파했습니다. 월간 수출액이 1천억 달러를 넘긴 건 한국이 세계에서 네 번째입니다.



전형우 기자입니다.



<기자>



산업통상부는 6월 수출이 지난해 같은 달 대비 70.9% 급증한 1천22억 5천만 달러를 기록했다고 밝혔습니다.



월간 수출액이 1천억 달러를 넘어선 건 사상 최초입니다.



한국은 독일과 중국, 미국에 이어 세계에서 네 번째로 월 수출 1천억 달러를 달성했습니다.



반도체가 수출 실적을 이끌었습니다.



지난달 반도체 수출은 지난해 대비 199.5% 늘어 448억 2천만 달러를 기록했습니다.



상반기 반도체 수출은 1천924억 달러로 이미 지난해 한 해 수출 실적을 넘어섰습니다.



반도체 외 IT 품목들도 강세를 보였는데 컴퓨터 수출이 300% 넘게 증가한 54억 1천만 달러, 무선 통신기기가 50% 이상 증가해 15억 5천만 달러를 기록했습니다.



지역별로는 9대 주요 수출지역 중에서 7개 지역 수출이 증가했습니다.



최대 교역국인 중국과 미국 수출은 각각 200억 달러를 넘어섰습니다.



6월 무역수지도 사상 처음으로 300억 달러를 넘겨 361억 5천만 달러 흑자를 기록했습니다.



김정관 산업통상부 장관은 "상반기는 수출 여건이 녹록지 않은 시기였다"면서 "그럼에도 수출은 유망소비재 품목의 고른 선전으로 상반기 중 역대 최대 실적을 경신했다"고 밝혔습니다.



올해 상반기 수출액이 4천967억 달러로 역대 최대 실적을 낸 만큼, 하반기에도 호조가 지속될 경우 올 한해 수출액이 1조 달러 벽을 넘어설 전망입니다.



(영상편집 : 이소영)