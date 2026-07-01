뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

선관위 "투표용지 100% 인쇄하겠다"…내일 첫 현장조사

김관진 기자
작성 2026.07.01 12:04 조회수
PIP 닫기
<앵커>

지난 6.3 지방선거 투표용지 부족 사태와 관련해 중앙선거관리위원회가 개선 방안을 국회에 보고했습니다. 투표용지를 선거인 수만큼 인쇄하고 인쇄 비율을 줄일 경우 중앙선관위 의결을 거치도록 하겠다고 보고했습니다. 국정조사특위는 내일(2일) 송파구 선관위와 잠실 올림픽공원을 찾아 첫 현장 조사에 나섭니다.

김관진 기자입니다.

<기자>

중앙선거관리위원회가 올 하반기 선거부터 투표용지를 선거인명부 작성일 기준 선거인 수만큼 인쇄하겠다고 밝혔습니다.

선관위는 오늘 열린 국정조사특위 2차 기관보고에서 앞으로는 투표용지 '100% 인쇄'를 원칙으로 하겠다고 보고했습니다.

인쇄 비율을 줄일 경우에는 중앙선관위 의결을 거치도록 하겠다는 방침도 밝혔습니다.

[강동완/중앙선관위 사무총장 직무대리 : 투표용지 인쇄 기준 등 관리 체계를 개선하겠습니다. 투개표 관리 절차를 원점에서 재정비하겠습니다.]

선관위는 또 선거일 비상 상황에 대비해 투표용지 발급기를 활용한 추가 인쇄 근거와 배부 절차를 마련하겠다고 설명했습니다.

다만 정전 등 돌발 상황에서 대체 수단이 부족한 만큼, 재보궐선거에 시범 적용한 뒤 최종 도입 여부를 검토하기로 했습니다.

오늘 오전 국조특위 기관보고에서는 선관위의 자료 제출 태도를 두고 여야 의원들의 질타도 이어졌습니다.

[윤건영/민주당 의원 : 제출 늦은 것도 문제지만 제출한 것도 다 거짓이에요.]

[주진우/국민의힘 의원 : 답변 보고 너무 어이가 없어 가지고, 제가 모든 선관위 직원 다 보자고도 안 했습니다.]

국조특위는 내일 오전 서울 송파구 선관위와 잠실 올림픽공원 핸드볼경기장을 찾아 첫 현장조사에 나섭니다.

당초 한 차례만 예정됐던 현장조사는 내일과 오는 7일, 두 차례로 늘었습니다.

특위는 두 차례 청문회를 연 뒤 국정조사 결과보고서를 채택할 방침입니다.

(영상편집 : 장현기)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
김관진 기자 사진
김관진 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지