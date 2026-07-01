[12뉴스] 오늘의 주요뉴스

1. 올 하반기 선거부터 투표용지를 선거인 수만큼 인쇄하겠다고 중앙선거관리위원회가 국회에 보고했습니다. 국정조사특위는 내일 송파구 선관위와 잠실 올림픽공원을 찾아 첫 현장 조사를 벌입니다.



2. 6월 수출이 450억 달러에 이르는 반도체 수출 실적에 힘입어 사상 처음으로 1천억 달러를 돌파했습니다. 이로써 한국은 독일, 중국, 미국에 이어 세계에서 네 번째로 월 수출 1천억달러를 달성했습니다.



3. 오만이 이란과 함께 호르무즈 해협 통과 선박에 대해 서비스료를 징수하는 방안을 추진 중인 것으로 전해졌습니다. 다만, 자발적으로 내도록 하겠다는 건데 이란은 의무 징수하겠다는 입장입니다.



4. 북중미 월드컵에서 강력한 우승 후보인 프랑스가 스웨덴을 꺾고 16강에 진출했습니다. 간판스타 음바페는 2골을 추가해 아르헨티나의 메시와 공동으로 이번 대회 득점 선두가 됐습니다.