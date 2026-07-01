NASA 공개자료 "파괴된 건물 5만 8천 채"…공식 집계 압도

▲ 베네수엘라 지진피해 현장

베네수엘라를 강타한 연쇄 강진으로 인한 건물 파괴 규모가 당국의 공식 발표를 훨씬 뛰어넘는 5만 8천여 채에 달할 수 있다는 인공위성 데이터 분석 결과가 나왔다고 영국 가디언이 30일(현지시간) 보도했습니다.미국 항공우주국(NASA)이 공개한 분석 결과에 따르면 오리건주립대 연구진은 유럽우주국(ESA)의 센티넬-1 위성이 촬영한 고해상도 레이더 영상을 분석한 결과 약 5만 8천870채의 건물이 손상되거나 파괴됐을 가능성이 있다고 밝혔습니다.이는 호르헤 로드리게스 베네수엘라 국회의장이 "건물 855채가 피해를 봤으며 이 중 189채가 완전히 붕괴했다"고 밝힌 공식 집계치와 비교하면 수십 배에 달하는 규모입니다.인공위성 데이터 분석 결과는 실제 피해 규모가 정부의 예상을 압도할 수 있음을 보여준다고 가디언은 짚었습니다.앞서 지난 24일 베네수엘라를 강타한 규모 7.2와 7.5의 연쇄 강진으로 현재까지 공식 확인된 사망자는 1천943명, 부상자는 1만 571명에 달합니다.실종자만 수만 명에 달해 사망자는 크게 증가할 전망입니다.(사진=AP, 연합뉴스)