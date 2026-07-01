[자막뉴스] 또 '징계의 칼' 휘두르는 장동혁…'금의환향' 한동훈에 '친한계' 정조준

국민의힘 중앙윤리위원회가 다음 주 초 의원 10여 명에 대한 징계안 심의에 나설 것으로 알려졌습니다.



앞서 장동혁 국민의힘 대표는 지방선거 과정에서 해당 행위가 있었다며 징계를 시사한 바 있습니다.



[장동혁/국민의힘 대표 (지난 달 26일, 매일신문 '이동재의 뉴스캐비닛') : 징계 요청들에 대해서 답을 할 때가 됐다, 어떤 결론이든 답을 할 때가 됐다고 생각합니다.]



당 윤리위는 이르면 6일 전체회의를 열고 윤리위로 접수된 징계안을 심의할 예정입니다.



회의는 윤민우 윤리위원장이 소집한 것으로 알려졌습니다.



국민의힘 지도부 관계자는 "지방선거 국면에서 중단됐던 안건의 심의를 재개하는 차원"이라고 설명했습니다.



하지만 당내에선 부산 북갑 국회의원 보궐선거에서 무소속 한동훈 의원을 도운 의원들을 징계하려는 것 아니냐는 말이 나오고 있습니다.



장 대표의 사퇴를 공개 촉구한 비주류 의원들도 징계 심의 대상에 포함될 가능성이 있습니다.



국민의힘 관계자는 "지난 3월 회부된 징계 요청서에 언급된 의원만 7명이고, 당원 등이 추가로 요청한 징계 건도 적지 않다"며 "수십 명에 대한 징계 요청을 검토해야 해 심의에만 상당한 시일이 걸릴 것"이라고 말했습니다.



징계 대상으로 예상되는 친한계는 곧장 반발했습니다.



박정훈 의원은 라디오 인터뷰에서 "징계 받아야 할 사람들이 다른 사람들을 징계한다는 것"이라고 직격하며 "장 대표의 사퇴 이유만 더 늘어나는 것"이라고 꼬집었습니다.



친한계 진종오 의원도 "과연 지도부가 민심을 제대로 보고 있는지 되묻고 싶다"고 했습니다.



우재준 청년최고위원은 "징계 논란으로 당을 분열시킬 수 있다"고 말했습니다.



현역 의원 징계가 나온다면 동료 의원들 동요가 클 것이라는 우려도 당내에선 나오고 있습니다.



징계 카드가 실효성이 없을 거란 관측도 나오는데, 앞서 장 대표가 친한계 배현진 의원, 김종혁 전 최고위원을 징계했지만, 법원이 징계 처분 효력 정지 가처분 신청을 받아들인 사례도 거론됐습니다.



(취재 : 김민정, 영상편집 : 이다인, 디자인 : 이정주, 제작 : 디지털뉴스부)