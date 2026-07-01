고개 숙여 "죄송합니다" 반복한 손흥민..말없이 빠져나간 포르투갈 코치진 (입국 현장)

2026 북중미 월드컵 32강 진출에 실패한 축구대표팀 일부 선수들이 인천공항을 통해 귀국했습니다.



주장 손흥민은 쏟아지는 취재진 질문에 "죄송합니다"라고 짧게 답한 뒤 고개를 숙이고 공항을 빠져나갔습니다.



전날 홍명보 감독 귀국 당시와는 다른 분위기 속에, 팬들은 손흥민 등 선수들에게 "고생하셨어요", "고개 숙이지 말아요"라며 위로를 보냈습니다.



한편 뒤이어 코치진의 조용한 귀국길도 함께 포착됐습니다.



(취재: 하성룡 / 구성·편집: 박진형 / 영상취재: 유동혁 / 제작: 스포츠취재부)