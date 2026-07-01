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한강 경치 즐기면서 휴식…올림픽대로에 전망대형 졸음쉼터 첫선

홍순준 기자
작성 2026.07.01 11:24 조회수
한강 경치 즐기면서 휴식…올림픽대로에 전망대형 졸음쉼터 첫선
▲ 올림픽대로 졸음쉼터 휴게실

서울시와 서울시설공단은 올림픽대로에 서울시 자동차전용도로 최초로 '전망대형 졸음쉼터'를 조성해 오늘(1일)부터 개방한다고 밝혔습니다.

별도의 휴게공간이 없던 서울 시내 자동차전용도로에 쉼터를 설치해 졸음 운전으로 인한 사고를 줄인다는 취지입니다.

공단에 따르면 2021년부터 지난해까지 5년간 올림픽대로 43.1㎞ 구간에서 졸음운전 사고가 4건 발생했습니다.

이에 시는 자동차전용도로에 졸음쉼터 도입을 추진했고 올림픽대로에 첫선을 보이게 됐습니다.

올림픽대교 남단에 설치된 쉼터는 27면의 주차 공간과 함께 화장실, 실내 휴게공간 등으로 구성됐습니다.

전망대와 산책로도 갖췄습니다.

안전과 휴식은 물론 경관 감상도 함께하는 도심형 복합 휴게공간으로 꾸렸다는 게 시의 설명입니다.

시는 이곳을 시작으로 시내 자동차전용도로 다른 구간에도 쉼터의 추가 설치를 검토할 계획입니다.

한병용 서울시 재난안전실장은 "이번 도심형 복합 졸음쉼터가 운전자의 생명을 지키는 것은 물론, 아름다운 한강 풍경 속에서 피로를 해소할 수 있는 '안전 쉼표'로 자리매김하길 바란다"고 말했습니다.

(사진=서울시 제공, 연합뉴스)
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