김건모, 첫 기타 연주로 전한 위로…10년 만의 신곡 '어디쯤 가고 있을까'

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가수 김건모가 10년 만에 신곡을 발표하며 본격적인 활동 재개에 나선다.김건모는 1일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 새 싱글 '어디쯤 가고 있을까'를 공개한다. 2016년 데뷔 25주년 기념 앨범 '50' 이후 10년 만에 선보이는 공식 신곡이다.'어디쯤 가고 있을까'는 1977년 발표된 가수 전영의 1집 타이틀곡을 리메이크한 작품이다. 원곡의 서정적인 멜로디를 유지하면서도 악기 구성을 최소화한 미니멀한 편곡으로 김건모 특유의 담백하면서도 깊이 있는 보컬을 살렸다.이번 신곡에서 가장 눈길을 끄는 변화는 김건모가 처음으로 직접 어쿠스틱 기타를 연주하며 노래했다는 점이다. 그동안 '피아노 치는 김건모'라는 이미지로 사랑받아온 그는 이번 작품에서는 피아노 대신 기타를 선택하며 새로운 음악적 변신을 시도했다.소속사에 따르면 이 곡은 김건모가 오랜 시간 기타를 연습하며 가장 많이 불러온 노래로, 스스로를 위로하고 다독여 온 시간이 자연스럽게 녹아든 자전적인 의미를 담고 있다.원곡자인 작곡가 이현섭, 작사가 이경미 부부도 이번 리메이크에 대해 "뜻밖의 선물을 받은 것 같다"며 반가움을 전한 것으로 알려졌다.김건모는 "처음으로 기타를 연주하며 노래한 곡인 만큼 많은 분들에게 새로운 김건모를 보여드리는 계기가 됐으면 좋겠다"며 "오랫동안 기다려주신 분들께 감사드린다"고 소감을 밝혔다.앞서 김건모는 최근 약 6개월간 진행한 '2025-2026 김건모 라이브 투어'를 전석 매진시키며 여전한 티켓 파워를 입증했다.김건모의 새 싱글 '어디쯤 가고 있을까'는 1일 오후 6시부터 각종 온라인 음원사이트를 통해 공개된다.(SBS연예뉴스 강경윤 기자)