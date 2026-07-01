유나이트 이은상, 팀 떠나 솔로 새 출발…"건강 회복, 새로운 도전"

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그룹 유나이트(YOUNITE)의 공동 리더였던 이은상이 그룹 활동을 마무리하고 솔로 아티스트로 새 출발에 나선다.소속사 브랜뉴뮤직은 1일 "건강상의 이유로 휴식기를 가졌던 이은상이 건강을 회복했다"며 "유나이트 활동을 마무리하고 원 소속사인 브랜뉴뮤직에서 솔로 아티스트로 새로운 도전을 시작한다"고 밝혔다.이은상은 2019년 Mnet 오디션 프로그램 '프로듀스 X 101'을 통해 결성된 프로젝트 그룹 X1으로 데뷔한 뒤 2020년 첫 솔로 싱글 'Beautiful Scar'를 발표하며 솔로 활동을 펼쳤다. 이후 2022년 유나이트 멤버로 재데뷔해 공동 리더이자 리드보컬로 팀을 이끌었다.특히 이은상은 유나이트 활동 당시 직접 작사와 작곡, 프로듀싱에 참여해 자작곡을 앨범에 수록하는 등 음악적 역량을 꾸준히 보여줬다. 하지만 지난해 5월 건강상의 이유로 활동을 잠정 중단하고 휴식기를 가져왔다.브랜뉴뮤직은 "건강이 회복된 이후 은상을 비롯해 유나이트 멤버들, 파라뮤직과 향후 활동 방향에 대해 오랜 기간 심도 있는 논의를 진행했다"며 "그 과정에서 아티스트가 새롭게 그리고자 하는 음악적 지향점과 비전을 확인했고, 본인의 뜻을 전적으로 존중하기로 했다"고 설명했다.이어 "아티스트의 더 나은 미래와 새로운 도약을 위해 심사숙고 끝에 내린 결정"이라며 "솔로 아티스트로 새 출발하는 이은상이 자신만의 색깔과 감성을 담은 음악으로 팬들과 다시 만날 예정"이라면서 "각자의 자리에서 새로운 행보를 이어갈 유나이트 일곱 멤버들에게도 변함없는 사랑과 응원을 보내주시길 바란다"고 당부했다.한편 이은상은 X1 활동 당시 MAMA 'Worldwide Fans' Choice' 부문을 수상했으며, 웹드라마 '내리겠습니다 지구에서', JTBC 드라마 'IDOL [아이돌 : The Coup]' 등에 출연하며 연기 활동도 병행했다.(SBS연예뉴스 강경윤 기자)