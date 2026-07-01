배재고 학생들 "찾아가 사과"…광주일고 "받을 준비 안 됐다"

▲ 이규연 광주제일고등학교(광주일고) 교장이 지난 6월 30일 대한야구소프트볼협회를 방문해 전국 고교야구대회 도중 발생한 상대팀 배재고등학교의 응원 구호 논란과 관련한 항의서한을 전달한 뒤 취재진의 질문에 답변하고 있다.

스타벅스 응원 구호 논란을 일으킨 배재고등학교 야구부 학생 선수들이 광주제일고등학교를 찾아가 사과하겠다는 뜻을 밝혔지만, 광주일고 측이 이를 거부했습니다.서울시교육청은 오늘(1일) 배재고 교직원과 야구부 소속 학생, 학부모가 광주일고를 직접 방문해 사과의 뜻을 전하겠다는 의사를 광주일고 측에 전달했다고 밝혔습니다.하지만 광주일고 측은 현재 학생들의 심리적 안정을 고려할 때 사과를 받아들일 준비가 되지 않았다며 방문을 재고해 달라고 요청했습니다.서울시교육청은 광주일고 학생들의 심리적 안정을 최우선으로 존중하며, 학교와 협의해 향후 방문 일정을 조율하겠다고 설명했습니다.배재고 역시 언제든 직접 방문해 사죄할 의사가 분명하지만, 현재로서는 구체적인 방문 시점이 정해지지 않은 상황입니다.앞서 배재고 야구부 일부 학생들은 지난달 29일 서울 목동구장에서 열린 제81회 청룡기 전국고교야구선수권대회 겸 주말리그 왕중왕전 광주일고와의 경기 중 상대 더그아웃을 향해 스타벅스를 언급하는 구호를 외쳤습니다.이 중 한 학생은 탱크 데이라고 소리치기도 했습니다.해당 구호는 최근 스타벅스 코리아가 5·18민주화운동 기념일에 맞춰 진행한 홍보 이벤트와 관련해 불거진 논란을 연상시킨다는 지적을 받았습니다.배재고 학생들은 학교 자체 조사에서 부원 1명이 응원 구호에 스타벅스를 넣어 개사하자 나머지가 우발적으로 따라 부르게 됐다고 주장한 것으로 전해졌습니다.배재고가 사회관계망서비스에 사과문을 게시하고 서울시교육청이 조사에 착수했으나 논란은 이어지고 있습니다.5·18 3단체와 5·18기념재단은 비판 성명을 냈고, 교원단체들도 역사 왜곡에 대한 범정부적 대책 마련을 촉구했습니다.이규연 광주일고 교장은 대한야구소프트볼협회에 항의서한을 전달했으며, 해당 사안은 현재 스포츠공정위원회에 회부된 상태입니다.(사진=연합뉴스)