[비하인드] 왜 지붕에 올렸을까? 배치에 숨은 설계 의도 (feat. 수소전기트램)

한때 서울 거리를 누비다 자동차와 지하철에 밀려 자취를 감췄던 '트램'.

하지만, 유럽과 일본 등에서는 도심 구석구석을 잇는

'시민의 발'로 맹활약하고 있는데요.



역사 속으로 완전히 사라진 줄 알았던 이 트램이 다시 돌아옵니다.

그것도 무려 '세계 최초 상용화' 타이틀을 단 '수소전기트램'으로 말이죠!



기존 트램과 달리 머리 위로 얽힌 복잡한 전선이 필요 없는 데다,

달리면서 미세먼지까지 싹 걸러내는 그야말로 '달리는 공기청정기'라고 하는데요.

이 수소전기트램 안에는 어떤 혁신적인 기술이 숨어있을까요?



한 번 충전하면 얼마나 달릴 수 있고,

많은 분들이 걱정하시는 수소 폭발 위험은 정말 없는 걸까요?



비디오머그가 세계 최초 수소전기트램의 핵심 기술부터

내부 모습까지, 샅샅이 파헤쳐 봤습니다. 지금 바로 확인해 보시죠!



(취재 : 소환욱, PD : 김인선, 구성 : 이미선, CG : 조승현, 촬영 : 문정도 조상범 김상윤 황세회, 제작 : 지식콘텐츠IP팀, 제작지원 : 현대로템)