미 CIA, 사이버·기술 중심 대수술…"첨단 AI모델은 디지털 핵무기"

▲ 존 랫클리프 미국 CIA 국장

미국 중앙정보국(CIA)이 인공지능(AI) 시대와 급변하는 안보 환경에 대응하기 위해 사이버, 기술 분야를 중심으로 조직을 전면 개편합니다.30일(현지시간) 미국 뉴욕타임스(NYT)에 따르면 존 랫클리프 CIA 국장은 이날 아마존웹서비스(AWS)가 주최한 콘퍼런스에 참석해 기조연설을 통해 이 같은 조직 개편안을 발표했습니다.이번 개편은 현대 사회에서 디지털 국경이 물리적 국경만큼이나 중요하다는 인식에 따라, 정보 수집 속도를 높이고 적대국에 대한 사이버 공격 능력을 극대화하는 데 방점이 찍혔습니다.먼저 디지털혁신국은 임무시스템국으로 명칭을 바꾸고 방어적 사이버 보안과 데이터 인프라 구축에 집중하게 됩니다.기존 공격적 사이버 작전 담당 요원들은 신설된 사이버정보센터로 편입됩니다.랫클리프 국장은 "더 많은 CIA 요원이 휴민트(인적정보망)를 다루는 것만큼이나 컴퓨터 코드 라인을 다루는 데 익숙해져야 한다"며 기술 전면 배치의 필요성을 강조했습니다.그는 특히 "최근 등장한 차세대 AI 모델의 역량을 '디지털 핵무기'에 비유하는 것은 결코 과장이 아니다"라며 "적대국과의 AI 기술 경쟁이 국가 안보의 사활을 가르고 있다"고 진단했습니다.그러면서 "아무리 훌륭한 정보라도 결국 마지막 순간에는 인간의 올바른 판단력을 필요로 한다"며 "의사결정을 기술에 완전히 넘겨주는 일은 결코 없을 것"이라고 덧붙였습니다.정보 수집과 검증 및 판단의 최종 의사결정권은 AI가 아닌 인간에게 있다는 점을 명확히 한 것입니다.랫클리프 국장은 "미 의회 의원들은 적대국들을 상대로 더 공격적인 사이버 작전을 펼칠 것을 강력히 요구해 왔다"며 "이번 조직 개편을 통해 더 많은 접근 권한과 공세적 작전을 최우선으로 개발할 것"이라고 강조했습니다.그는 또 민간 기업과의 협력도 더욱 강화할 계획이라고 밝혔습니다.과거에는 민간 기술을 CIA가 도입하는 데 3년 이상 걸려 그 사이 기술이 이미 구식이 되는 경우가 많았지만, 현재는 새로운 기술을 약 6개월 안에 도입할 수 있게 됐다고 설명했습니다.랫클리프 국장은 논란이 발생한 CIA 내 과학기술국에 대한 언급은 피했습니다.최근 이 부서 소속 고위 간부가 자택에 4천만 달러(약 620억 원) 상당의 금괴를 숨겨두었다가 적발돼 연방수사국(FBI)에 체포되면서 고강도 조사가 진행 중입니다.랫클리프 국장은 최근 CIA가 거둔 첨단 기술 기반의 정보 작전 성공 사례도 소개했습니다.대표적으로 올해 초 베네수엘라 니콜라스 마두로 대통령의 정확한 위치를 파악해 미군 특수부대 델타포스가 그를 체포할 수 있도록 지원한 사례를 꼽았습니다.아울러 지난 4월 이란에서 추락한 미 공군 F-15E 전투기 조종사의 위치를 정확히 찾아내 구조한 것도 CIA만의 독보적인 기술력 덕분이었다고 자평했습니다.전장의 패러다임을 바꾼 드론 기술에 대해서도 언급했습니다.그는 "현재 우크라이나 전선에 투입된 러시아 병사의 평균 생존 시간은 35분 미만"이라며 "드론이 매우 효율적이고 저렴한 살상 무기로 진화했기 때문"이라고 설명했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)