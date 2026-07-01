불길에 휩싸인 미국 서부 내륙…소방관 3명 순직·비상사태 선포

▲ 콜로라도 화재

미국 서부 내륙지역인 콜로라도·유타 등지에서 대형 산불이 연달아 발생하고 있습니다.CNN방송은 30일(현지시간) 미 서부에서 수십 건의 산불이 발생했고, 콜로라도와 유타, 애리조나, 뉴멕시코, 와이오밍, 네브래스카 등지에 산불 적색경보가 발령됐다고 보도했습니다.가장 피해가 큰 곳은 콜로라도입니다.콜로라도 주정부에 따르면 전날 밤 기준으로 주 전역에서 산불 16건이 발생했습니다.지난 26일 콜로라도와 유타 주 경계에서 시작된 '스나이더 화재'가 계속돼 총 3만 200에이커(약 129㎢)가 불탔습니다.이 불은 인근 지역의 '놀스 화재', '고어 화재'와 합쳐지며 빠르게 번졌습니다.산불을 진압하던 소방관 3명이 화염에 갇혀 숨지고 2명이 다치는 등 인명 피해도 발생했습니다.순직자 신원은 여성 소방관인 에밀리 바커, 시드니 왓슨과 남성 소방관 닉 허처슨으로 확인됐습니다.이와 별도로 콜로라도 남부에서 발생한 '아스펜 에이커스 화재'가 2만 8천 에이커 규모로 번졌고, 건물 155채가 소실됐습니다.그 여파로 인근 푸에블로·커스터 카운티 전역 주민 수천 명에게 대피령이 내려졌습니다.제라드 폴리스 콜로라도 주지사는 비상사태를 선포하고, 주 방위군이 화재 진압에 나설 수 있도록 했습니다.인접한 유타에서는 12건의 산불이 발생했습니다.유타 남부 '코튼우드 화재'로 10만 에이커가 불탔으며, 여전히 진화율은 4%에 불과합니다.150채를 불태운 이 화재는 주 역사상 가장 파괴적인 화재라고 CNN은 전했습니다.또 남동부 '바빌론 화재'로 국유림과 국립공원 등 4만 에이커에 달하는 부지가 폐쇄됐습니다.애리조나 북부와 뉴멕시코 북서부도 안심할 수 없는 상황입니다.이 지역에서 강풍과 건조한 날씨가 이어지며 산불 위험이 커지고 있습니다.콜로라도와 유타 주정부는 오는 주말 건국 250주년을 앞두고도 산불 위험 때문에 불꽃놀이를 금지한다고 밝혔습니다.미국합동화재센터(NIFC)는 국가 대비 태세를 총 5단계 중에서 4단계로 격상하고, 산불 진화를 위해 연방 차원의 자원을 집중적으로 투입하기로 했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)