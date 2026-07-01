김호중, 가석방 후 사과문 "어긋나지 않게 살겠다"…복귀 여론은?

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음주 뺑소니 사고로 실형을 선고받고 가석방으로 출소한 가수 김호중이 팬들에게 자필 편지를 공개하며 거듭 사과했다. 그러나 여론은 여전히 싸늘한 분위기다.김호중은 30일 공식 팬카페에 친필 편지를 올리고 "이곳에 다시 글을 쓰기까지 2년이 걸렸다. 또 느낀다. 저의 잘못이 크다는 것을"이라며 말문을 열었다. 이어 "2년 6개월의 형기 중 2026년 6월 가석방 심사 대상에서 적격 판정을 받게 되었고 오늘 세상에 나오게 됐다"며 "옥문을 벗어났다는 자유와 해방의 마음이 앞서는 것이 아니라 더욱 책임감을 가지고 뉘우치며 남아있는 잔여 형기를 채워나가도록 하겠다"고 밝혔다.그러면서 "더 이상의 말보다는 지금 제 자신이 어떤 상황과 처지에 놓여 있는지를 명확히 보고 어긋나지 않게 살겠다"며 "죄송하다. 정말 죄송하다. 더 돌아보고 마음을 다시 바로잡겠다"고 거듭 사과했다.김호중은 이날 오전 경기도 여주 소망교도소에서 가석방으로 출소했다. 당초 오는 11월 예정됐던 만기 출소보다 약 5개월 이른 출소다.앞서 김호중은 2024년 5월 서울 강남구 압구정동에서 술을 마신 뒤 차량을 운전하다 중앙선을 넘어 택시를 들이받고 달아난 혐의로 재판에 넘겨졌다. 이후 매니저에게 허위 자수를 지시한 사실이 알려지면서 사회적 공분을 샀다. 법원은 특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률상 위험운전치상 등의 혐의를 유죄로 인정해 징역 2년 6개월을 선고했고, 김호중이 상고를 취하하면서 형이 확정됐다. 최근 법무부 가석방심사위원회의 심사를 통과하면서 만기보다 약 5개월 먼저 사회로 복귀했다.이날 교도소 앞에는 팬들이 "정말 고생했다", "기다렸다. 이제 행복하자" 등의 문구가 적힌 손팻말을 들고 출소를 환영했다. 그러나 온라인에서는 "반성보다 복귀를 서두르는 것 아니냐", "가석방이 너무 이르다", "음주운전과 증거인멸의 책임을 잊어서는 안 된다"는 등의 비판도 이어지는 등 여론은 여전히 냉담한 분위기다.김호중 측은 출소 후 당분간 양쪽 발목 수술과 재활 치료에 전념할 계획이라고 밝혔다.(SBS연예뉴스 강경윤 기자)