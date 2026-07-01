엄정화 '오케이 마담2', 여름 시장 출사표…'오디세이'와 붙는다

영화 '오케이 마담'의 후속편 '오케이 마담2'가 치열한 여름 시장에 출사표를 던졌다.



배급사 CGV 픽처스는 "'오케이 마담2'가 오는 8월 12일(수) 개봉을 확정했다"고 알리며 런칭 포스터와 런칭 예고편을 공개했다.



'오케이 마담2'는 더위 탈출, 현생 탈출! 초호화 크루즈 여행을 떠난 전직 레전드 요원 미영의 가족들이 푸른 바다 한복판, 크루즈 납치 사건에 휘말리면서 벌어지는 코믹 액션. 1편에서 활약한 오리지널 멤버 엄정화, 박성웅, 이상윤, 배정남에 이어 박진주, 려운 그리고 최수영이 합류해 한층 풍성해진 캐스팅과 스케일을 자랑한다.



이날 공개된 런칭 예고편은 전편의 무대였던 비행기에서 납치범들을 제압하는 '미영'의 화끈한 액션으로 시작한다. "이번엔 크루즈다"라는 문구와 함께 광활한 바다 위를 항해하는 초대형 크루즈가 등장해 시선을 사로잡는다. 갑판 위를 쾌속 질주하는 '미영'의 카리스마 넘치는 모습 뒤로 인물들 간의 치열한 육탄전이 벌어지며 긴장감을 끌어올린다.



'오케이 마담'은 8월 둘째 주 개봉을 확정해 '호프'(7월 15일 개봉), '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'(7월 29일 개봉), '오디세이'(8월 5일 개봉)로 이어지는 여름 흥행 경쟁에 뛰어든다. 유일한 국산 코미디 영화로 더위에 지친 관객들을 사로잡을 수 있을지 관심이 모아진다. 2020년 개봉한 1편은 전국 122만 명을 동원해 제작비 대비 알찬 성적을 거둔 바 있다.







(SBS연예뉴스 김지혜 기자)