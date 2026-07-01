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노동부 "삼성전자·SK하이닉스 '성과급 백지화 공문설' 허위"

유영규 기자
작성 2026.07.01 09:51 조회수
노동부 "삼성전자·SK하이닉스 '성과급 백지화 공문설' 허위"
정부가 삼성전자와 SK하이닉스에 '반도체 초과이익 공유제'를 위한 기존 성과급 협약 백지화 공문을 보냈다는 온라인에서 확산한 의혹에 대해 고용노동부가 오늘(1일) 전면 부인했습니다.

노동부는 이를 "허위 사실"로 규정하며, 악의적인 유포 행위에 대해 강력히 대처하겠다고 경고했습니다.

오늘 노동부는 "현재 온라인상에 유포되고 있는 '반도체 초과 이익 공유제' 및 '성과급 협약 백지화' 관련 글은 전혀 근거 없는, 사실과 다른 내용"이라고 밝혔습니다.

최근 직장인 익명 커뮤니티 등에서 '정부가 삼성전자와 SK하이닉스에 공문을 보내 기존의 성과급 협정을 전면 재검토하게 하고, 내년부터 정부 주도 초과이익 공유 정책에 맞춰 보상·배분 방식을 설계 운영할 것'이라는 내용의 글이 퍼졌습니다.

노동부는 실제 공문을 발송한 사실이 없다고 밝혔습니다.

노동부는 "향후 이같은 잘못된 글을 악의적으로 유포하는 경우에 대해서는 수사기관 신고 등을 통해 강력히 대처할 계획"이라고 밝혔습니다.

한편, 노동부는 이달 중에 반도체 이익 배분 등을 주제로 토론회를 개최한다는 계획입니다.

현재 구체적 의제와 시기에 대해 조율 중인 것으로 전해졌습니다.
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