[자막뉴스] "이러다 중국 모델이 다 따라잡겠네"…"다 막아!" 결국 꼬리내린 미국

미국 정부가 앤트로픽의 최상위 인공지능(AI) 모델 '클로드 미토스'에 내렸던 수출 통제를 해제하기로 했습니다.



앤트로픽은 현지시간으로 지난 30일 자신들의 SNS에 미 상무부가 '미토스5'와 '페이블5'에 대해 내린 수출 통제 지침을 해제하기로 통보했다고 밝혔습니다.



앤트로픽은 "내일부터 서비스를 재개할 예정"이라며 "인내심을 보여준 사용자 여러분과 모델 재배포를 위해 노력해주신 모든 분께 감사드린다"고 전했습니다.



미토스5는 전문가 수준의 사이버 보안 취약점 탐지 능력을 갖춘 것으로 나타나 세계 보안 업계에 충격을 준 모델이고, 페이블5는 미토스5에 해킹이나 무기 제조에 악용될 수 있는 민감한 주제 관련 답변을 제한하도록 안전장치를 추가한 모델입니다.



미 상무부는 지난 12일 해당 두 모델이 국가 안보에 위협이 된다며 외국인이 이들 모델에 접속할 수 없도록 하는 수출 통제 지침을 내렸습니다.



이에 이용자 국적을 식별하는 기능을 갖추지 못한 앤트로픽은 이들 모델에 아예 외국인뿐 아니라 미국인들의 접속도 모두 막았습니다.



미 정부는 당초 이용자들이 이른바 '탈옥'이라고 불리는 방법을 통해 앤트로픽이 자사 모델에 적용한 안전장치를 우회할 수 있다는 점을 우려해 수출 통제 지침을 내린 것으로 알려졌습니다.



미 정부의 이런 단속은 미국 최고 수준의 모델들과 거의 맞먹는 성능을 보이면서도 훨씬 저렴한 중국산 오픈소스 모델들이 급부상하는 시기와 맞물려 이뤄졌는데, 여러 기술 기업 임원들과 투자자들은 미국의 수출 통제를 두고 중국 개발자들이 기술 격차를 좁힐 수 있는 귀중한 시간을 벌게 되었다며 우려를 표한 바 있습니다.



(취재: 김태원, 영상편집: 나홍희, 디자인: 이정주, 제작: 디지털뉴스부)