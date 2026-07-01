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"올해 4%대 성장" 전망 첫 등장…성장률 상향 배경은?

한지연 기자
작성 2026.07.01 10:26 조회수
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[경제 365]

올해 우리나라 경제가 4% 성장할 수 있다는 전망이 처음으로 나왔습니다.

영국 캐피털 이코노믹스는 올해 우리나라 실질 국내총생산, GDP 성장률 전망치를 4%로 제시했습니다.

지난 2월 1%에서 3월 1.6%, 4월 2.7%, 지난달에는 4%까지 거의 매달 전망치를 높였습니다.

국내 재보험사인 코리안리는 4.1%를 제시해 가장 높은 전망치를 내놨습니다.

블룸버그가 집계한 국내외 42개 기관 가운데 올해 성장률을 3% 이상으로 예상한 곳은 모두 11곳이었습니다.

기관들은 AI 관련 반도체 수출 호조와 대규모 기술 설비투자, 추가경정예산 가능성 등을 성장률 상향의 배경으로 꼽았습니다.

한국은행도 오는 8월 수정 경제전망에서 현재 2.6%인 올해 성장률 전망치를 상향 조정할 가능성이 큰 것으로 전망됩니다.

*이 기사는 AI 오디오로 제작됐습니다.
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