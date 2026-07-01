"올해 4%대 성장" 전망 첫 등장…성장률 상향 배경은?

[경제 365]



올해 우리나라 경제가 4% 성장할 수 있다는 전망이 처음으로 나왔습니다.



영국 캐피털 이코노믹스는 올해 우리나라 실질 국내총생산, GDP 성장률 전망치를 4%로 제시했습니다.



지난 2월 1%에서 3월 1.6%, 4월 2.7%, 지난달에는 4%까지 거의 매달 전망치를 높였습니다.



국내 재보험사인 코리안리는 4.1%를 제시해 가장 높은 전망치를 내놨습니다.



블룸버그가 집계한 국내외 42개 기관 가운데 올해 성장률을 3% 이상으로 예상한 곳은 모두 11곳이었습니다.



기관들은 AI 관련 반도체 수출 호조와 대규모 기술 설비투자, 추가경정예산 가능성 등을 성장률 상향의 배경으로 꼽았습니다.



한국은행도 오는 8월 수정 경제전망에서 현재 2.6%인 올해 성장률 전망치를 상향 조정할 가능성이 큰 것으로 전망됩니다.



*이 기사는 AI 오디오로 제작됐습니다.