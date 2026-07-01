미 정부, 앤트로픽 AI '미토스' 수출 통제 해제…내일 서비스 재개

▲ 앤트로픽

미국 정부가 앤트로픽의 최상위 인공지능(AI) 모델 '클로드 미토스'에 대해 내렸던 수출 통제를 거둬들였습니다.미 상무부는 '미토스5'와 '페이블5'에 대해 내린 수출 통제 지침을 18일 만에 해제했다는 통보를 해왔다고 앤트로픽이 30일(현지시간) 밝혔습니다.앤트로픽은 "내일부터 서비스를 재개할 예정"이라며 "인내심을 보여준 사용자 여러분과 모델 재배포를 위해 노력해주신 모든 분께 감사드린다"고 말했습니다.미토스5는 전문가 수준의 사이버 보안 취약점 탐지 능력을 갖춘 것으로 나타나 세계 보안 업계에 충격을 준 모델입니다.페이블5는 미토스5에 해킹이나 무기 제조에 악용될 수 있는 민감한 주제 관련 답변을 제한하도록 안전장치를 추가한 모델입니다.상무부는 지난 12일 이들 두 모델이 국가 안보에 위협이 된다며 외국인이 이들 모델에 접속할 수 없도록 하는 수출 통제 지침을 내렸습니다.이에 이용자의 국적을 식별하는 기능을 갖추지 못한 앤트로픽은 이들 모델에 외국인뿐 아니라 미국인들의 접속도 막았습니다.다만 지난 26일부터는 미 정부가 신뢰할 수 있다고 승인한 자국 기업·기관 100여 곳은 미토스 사용이 허가됐습니다.미 정부는 당초 이용자들이 이른바 '탈옥'이라고 불리는 방법을 통해 앤트로픽이 자사 모델에 적용한 안전장치를 우회할 수 있다는 점을 우려해 수출 통제 지침을 내린 것으로 알려졌습니다.한편 오픈AI도 지난 26일 새 AI 모델 'GPT-5.6'을 선보이는 과정에서 정부와 공유된 '신뢰할 수 있는 파트너'를 대상으로 모델을 선공개했습니다.당시 오픈AI는 "이와 같은 형태의 정부 승인 절차가 장기적인 표준이 돼선 안 된다고 생각한다"고 비판적인 입장을 냈습니다.(사진=연합뉴스)