6월 수출 1천22억 달러…세계 4번째 1천억 달러 돌파

▲ 컨테이너 가득한 부산항 신선대 부두

한국의 6월 수출이 사상 최초로 1천억 달러를 돌파하며 새로운 이정표를 세웠습니다.주력인 반도체가 400억 달러 이상을 웃도는 실적으로 전체 수출을 견인한 가운데 무역수지 흑자 역시 처음으로 300억 달러를 돌파하며 양과 질 모두에서 괄목할만한 성적표를 거뒀습니다.산업통상부는 6월 수출이 전년 동월 대비 70.9% 급증한 1천22억 5천만 달러를 기록했다고 1일 밝혔습니다.월간 수출액이 1천억 달러를 넘어선 것은 이번이 역대 최초입니다.이로써 한국은 독일, 중국, 미국에 이어 전 세계에서 네 번째로 월 수출 1천억 달러를 달성한 국가가 됐습니다.주역은 반도체입니다.글로벌 인공지능(AI) 인프라 투자 붐에 따른 메모리 수요 폭발로 고정가격이 급상승하면서 6월 반도체 수출은 전년 대비 199.5% 폭증한 448억 2천만 달러를 기록했습니다.반도체 수출이 월 400억 달러를 돌파한 것은 이번이 처음입니다.반도체뿐만 아니라 대다수 IT 품목이 초강세를 보였습니다.빅테크 기업들의 SSD 수요가 몰린 컴퓨터 수출이 308.8% 증가한 54억 1천만 달러를 기록했습니다.무선통신기기(15억 5천만 달러·51.9%↑)도 휴대전화 완제품 중심의 증가세를 보였습니다.20대 주력 품목 중 무려 18개 품목이 플러스를 기록하며 균형 잡힌 성장을 이뤄냈습니다.지역별로는 9대 주요 수출지역 중 7개 지역이 활짝 웃었습니다.특히 한국의 최대 교역국인 중국과 미국으로의 수출이 나란히 200억 달러를 넘어섰습니다.6월 무역수지는 361억 5천만 달러 흑자를 기록하며 사상 처음으로 300억 달러 이상을 기록했습니다.1∼6월 누적 수지는 1천383억 달러 흑자로 지난해 같은 기간 대비 1천109억 달러 증가했습니다.올해 상반기(1∼6월) 수출액은 4천967억 달러로 역대 최대 실적을 경신했습니다.하반기에도 기세를 이어간다면 올해 수출액은 꿈의 1조 달러 벽을 넘어설 것으로 기대됩니다.(사진=연합뉴스)