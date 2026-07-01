"전국 최초"…강남구, 다자녀 가구에 재산세 직권 감면

▲ 강남구청

서울 강남구가 이달 정기분 재산세 부과를 앞두고 주민들의 세 부담을 완화하기 위해 3대 혁신 세정을 추진합니다.강남구는 전국 최초로 다자녀 가구에 대한 재산세를 직권으로 감면하기로 했습니다.기존에는 주민이 직접 서류를 준비해 신청해야 했으나, 앞으로는 구가 주민등록 및 재산세 과세 자료를 연계하고 인공지능 분석을 통해 대상 가구를 직접 찾아내 감면합니다.이를 통해 약 1천500가구가 총 5억 원의 혜택을 받을 것으로 보입니다.재산세를 미리 확인하고 납부 계획을 세울 수 있는 서비스도 운영합니다.강남구는 인공지능을 활용해 자체 개발한 우리 집 재산세 미리보기 서비스를 구 홈페이지에 공개했습니다.강남구 소재 아파트명과 동·호수를 입력하면 공시가격과 주택분 재산세 예상액, 분할납부 대상 여부 등을 한 번에 확인할 수 있습니다.올해 강남구의 공동주택 공시가격 상승률은 25.83%로 서울시 평균인 18.6%보다 높습니다.이에 따라 구는 세 부담이 큰 주민들을 위해 납세자 권익보호제도를 적극 알릴 방침입니다.납부 세액이 250만 원을 초과하는 경우 분할납부 제도를 활용할 수 있도록 안내하고, 은퇴 후 소득이 부족한 고령층을 위한 납부유예 제도도 홍보합니다.구는 전용 상담창구를 운영하고 분할납부 대상자에게 사전 안내 알림톡을 발송하며, 유튜브 콘텐츠를 통해서도 관련 제도를 설명할 예정입니다.강남구는 올해 7월 정기분 재산세로 33만 건, 총 4천663억 원을 부과할 계획입니다.이번 7월분 납부 기간은 오는 16일부터 31일까지입니다.김현기 강남구청장은 "강남에는 집 한 채를 오래 보유했지만 정기적인 소득이 부족해 세금 부담을 크게 느끼는 어르신과 다자녀 가구가 많다"며 "구가 당장 할 수 있는 직권 감면, 분할납부, 납부유예 안내를 적극 활용해 주민들의 부담을 덜겠다"고 밝혔습니다.