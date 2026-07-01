SK하이닉스, 나스닥 등록서 수정 제출…공모 조건 여전히 미정

SK하이닉스가 미국 나스닥 상장을 위해 미국 증권거래위원회(SEC)에 냈던 등록서(Form F-1)를 수정해 현지 시간 지난달 30일 다시 제출하고 신청 절차를 완료했습니다.



경제 전문매체 인베스팅닷컴 등에 따르면 회사는 24일 이사회에서 신주 최대 1천779만 주, 발행 주식의 약 2.50%를 미국주식예탁증서(ADS)로 발행하기로 의결한 바 있으며, 공모 규모는 294억 7천만 달러, 약 45조 4천500억 원입니다.



이는 모두 최초 등록서를 6월 24일 제출할 당시 이미 공개된 내용으로, 수정본에서 달라지지 않았습니다.



SEC 전자공시시스템을 보면 이번 수정본에서도 공모가, ADS 발행 물량, 보통주 대비 ADS 환산 비율 등 핵심 공모 조건은 빈칸으로 남아 아직 확정되지 않았습니다.



공모가는 SK하이닉스와 주관사 간 협의를 거쳐 직전 거래가와 시장 상황을 반영해 최종 결정될 예정이라고 등록서는 밝혔습니다.



이번 수정본에서 새로 확인되는 내용은 위험 요인(Risk Factors) 항목에 추가된 소송 리스크입니다.



지난달 25일 범용 D램 간접 구매자들이 캘리포니아 북부연방지법에 반독점 집단소송을 제기했다는 내용이 신규로 명시됐습니다.



미국 소비자 14명과 중소 PC 제조업체 3곳이 삼성전자·SK하이닉스·마이크론을 상대로 낸 소송으로, 메모리 가격 상승이 맥북·아이패드 등 IT 완제품 가격 상승으로 이어지면서 소비자들이 직접적인 금전적 피해를 봤다는 게 원고 측 논리입니다.



SK하이닉스는 2026년 1분기 기준 IDC 집계로 HBM 시장 글로벌 점유율 56.4%로 1위, D램(HBM 포함) 시장 점유율 29.1%로 2위를 각각 기록했다고 등록서에서 밝혔습니다.