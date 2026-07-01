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[날씨] 남부·중부지방도 공식 장마 시작…제주에 장대비

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작성 2026.07.01 07:56 수정 2026.07.01 08:08 조회수
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정체전선이 북상하면서 현재 비구름대가 충청권에도 영향을 주고 있습니다.

이에 어제(30일) 제주를 시작으로 7월의 첫날인 오늘 남부를 비롯해 중부지방에도 공식적으로 장마가 선언되었습니다.

현재 호우특보가 내려진 제주와 일부 전남을 중심으로 시간당 30mm 안팎의 장대비가 쏟아지고 있는데요.

특히 이들 지역을 중심으로 오전까지 빗줄기가 거세겠습니다.

오늘 예상되는 강수량 제주 산지에 120mm 이상, 전남 해안에도 80mm 이상의 호우가 예상되고요.

경상권 해안에 최고 60mm, 그 밖의 남부와 충청권 남부에도 적게는 5mm에서 40mm 안팎의 장맛비가 예상됩니다.

오늘 중부지방도 대체로 흐린 가운데 오후에 서울을 비롯한 중북부 지역에 소나기가 지날 때 있겠습니다.

여전히 폭염주의보가 유지 중인 중부를 중심으로 오늘 서울과 춘천이 33도까지 오르며 덥겠습니다.

토요일에는 충청 이남 지역에 일요일에는 남부에 월요일에는 전국에 장맛비가 내리겠습니다.

(박세림 기상캐스터)
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