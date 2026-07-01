뉴스
접어두기
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

김도영 멀티포로 25호…다시 홈런 단독 선두

이성훈 기자
작성 2026.07.01 07:54 조회수
PIP 닫기
<앵커>

프로야구 홈런왕 경쟁이 점점 뜨거워지고 있습니다. 어제는 KIA 김도영 선수가 홈런 2방을 터뜨려 LG 오스틴을 제치고 단독 선두에 복귀했습니다.

이성훈 기자입니다.

<기자>

김도영은 SSG와 홈경기 1회 첫 타석에서 상대 선발 김건우의 가운데 실투를 받아쳐 좌중간 담장을 까마득하게 넘어가는 시즌 24호 선제 솔로 아치를 그렸습니다.

비거리 130미터의 초대형 홈런으로 올 시즌 리그에서 세 번째로 전 구단 상대 홈런도 달성했습니다.

김도영은 3회 중전 적시타를 터뜨린 뒤 4회.

또 한 번 담장을 넘겼습니다.

초구 바깥쪽 직구를 잡아당겨 또 한 번 좌중간 담장을 넘어가는 시즌 25호 솔로 아치를 그렸습니다.

시즌 4번째 멀티 홈런을 기록한 김도영은 LG 오스틴을 한 개 차로 제치고 홈런 단독 선두에 복귀했습니다.

안타 2개를 기록한 KIA 김선빈은 이종범을 제치고 타이거즈 구단 최다 안타의 주인공이 됐고, 6회까지 삼진 10개를 잡아내며 5안타 무실점 호투를 펼친 KIA 선발 올러는 시즌 9승째를 올리며 다승 단독 선두에 올랐고, 평균자책점은 2.36까지 낮춰 선두를 지켰습니다.

10대 3 완승을 거둔 4위 KIA가 3위 KT를 한 경기 반 차로 추격했습니다.

---

삼성은 6안타 6타점을 합작한 최형우의 류지혁의 활약으로 NC에 역전승을 거두고 5연승을 질주했습니다.

2위 삼성과 선두 LG의 간격은 한 경기 반 차로 줄었습니다.

---

최하위 키움은 6회 투아웃까지 삼진 11개를 잡아내며 1안타 무실점 호투를 펼친 선발 안우진의 활약을 앞세워 선두 LG를 눌렀습니다.

올 시즌 최고의 샛별 중 한 명인 두산 최민석은 롯데전에서 6이닝 무실점 호투를 펼쳐 시즌 8승째를 올리며 팀의 단독 5위 복귀를 이끌었습니다.

(영상편집 : 박기덕)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
2026 FIFA 북중미 월드컵 특집 바로가기
이성훈 기자 사진
이성훈 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지