[스브스夜] '동상이몽2' 여에스더, ♥홍혜걸에 "합가 이후 당신 없으면 허전해…이상한 생각들 없어져" 솔직 고백

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여에스더와 홍혜걸이 서로에 대한 솔직한 마음을 전했다.30일 방송된 SBS '동상이몽 시즌2 - 너는 내 운명'(이하 '동상이몽2')에서는 여에스더 홍혜걸 부부의 일상이 그려졌다.이날 방송에서 두 사람은 5년간의 별거를 끝내고 합가를 한 모습을 공개했다. 특히 홍혜걸은 우울증인 아내를 밖으로 꺼내기 위한 노력을 해 눈길을 끌었다.아내를 위해 앞마당에서 바비큐 파티를 준비한 홍혜걸. 하지만 홍혜걸은 아내가 꼭 먹고 싶다는 반찬만 빼놓아 여에스더의 서운함을 자아냈다.또한 홍혜걸은 고기를 구워 아내보다 반려견을 먼저 챙겼다. 급기야 여에스더는 "나를 위해서 차린 거 아니냐. 강아지가 아니라 나 먼저 챙겨줘야지"라고 서운함을 토로했다.하지만 홍혜걸은 아랑곳 않고 반려견을 먼저 챙겨 보는 이들의 마음도 답답하게 만들었다.결국 여에스더는 "자기 세계 빠져 사는 사람 같다"라며 자신의 말을 귀담아듣지 않는 남편에 서운함을 드러냈다.이에 홍혜걸은 "내가 좀 산만하다. 주의력 결핍 장애가 있다"라고 스스로 ADHD라고 인정했다. 그러자 여에스더는 "나는 ADHD가 있어도 남편이 좋아하는 건 기억할 거다. 그런데 당신은 눈에 안 보이면 바로 잊어버린다"라고 했다.이어 여에스더는 "사실 지난해 8월 당신이 다시 올라온다고 할 땐 부담스러웠다. 그런데 1~2달 지난 뒤에는 당신이 없으면 허전한 마음이 들었다"라고 솔직하게 말했다.이에 홍혜걸은 "부부라면 그런 맛이 있어야지. 사람들은 세상에서 내가 제일 팔자 좋은 남자인 줄 안다. 근데 솔직히 지난 7, 8년 동안 그렇게 행복하지 않았다. 당신이 너무 힘들고 괴로웠으니까"라며 아내의 아픔에 자신 또한 아팠음을 고백했다.여에스더는 "우리가 아침을 같이 먹을 때 마주 앉아서 이야기를 나눌 때 좋았던 거 같다"라고 별거를 끝내고 합가를 하면서 느끼는 행복을 전했다.그러자 홍혜걸은 "이제 이상한 생각이 들거나 그렇지 않잖아?"라고 물었다. 이에 여에스더는 "난 지금 살 거 같은 게 혜걸 씨가 8월에 올라오고 10월부터 이상한 생각이 없어졌다. 거의 10년 만에 이상한 생각이 없어지니까 살 거 같다"라고 말해 홍혜걸을 안심시켰다.홍혜걸은 "제가 아내 곁에서 좀 더 따뜻하게 관심 갖고 잘해주면 언제 그랬냐는 듯 생기를 갖고 80, 90, 100살까지 살 수 있는 거 아니겠냐. 그럼 나도 옆에서 파파 할아버지처럼 애교 부리면서 그렇게 살고 싶다, 별거는 더 이상 하고 싶지 않다"라고 솔직한 자신의 마음을 밝혔다.이에 여에스더는 "맹세할 거다. 앞으로는 절대로 이상한 행동 안 할 거라고. 난 약속한 것은 잘 지킨다"라고 말해 보는 이들을 흐뭇하게 만들었다.(SBS연예뉴스 김효정 에디터)