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광주 도심 한복판에 '대롱대롱'…"대놓고 조롱" 어땠길래

이강 기자
작성 2026.07.01 07:22 수정 2026.07.01 08:08 조회수
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광주 도심 5·18 민주화운동 관련 표지판에 군화가 걸리는 일이 있었습니다.

이게 어찌 된 일인지 관련 당국이 경위 파악에 나섰습니다.

보시면 '오월길'이라고 적혀 있는데요, 5·18 사적지 제3호인 옛 광주시외버스터미널 인근에 조성된 오월길을 안내하는 표지판인데 그 밑에 군화 한 짝이 이렇게 걸려 있습니다.

광주시와 5·18 기념재단은 계엄군을 상징하는 군화를 이용해 5·18 민주화운동을 조롱하려는 의도가 있었는지 등을 포함해서 정확한 경위를 파악하고 있는데요.

최근 스타벅스 탱크데이 행사, 또 고등학교 야구부의 '스타벅스 가자' 응원 구호 등 5·18 비하가 의심되는 사례가 잇따른 만큼 의도성이 확인되면 수사를 의뢰할 방침입니다.

박강배 5·18 기념재단 상임이사 신중하게 사실관계를 확인한 뒤에 5·18을 왜곡하거나 부정하려는 의도가 있었는지 판단하겠다고 밝혔습니다.
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