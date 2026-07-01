광주 도심 5·18 민주화운동 관련 표지판에 군화가 걸리는 일이 있었습니다.
이게 어찌 된 일인지 관련 당국이 경위 파악에 나섰습니다.
보시면 '오월길'이라고 적혀 있는데요, 5·18 사적지 제3호인 옛 광주시외버스터미널 인근에 조성된 오월길을 안내하는 표지판인데 그 밑에 군화 한 짝이 이렇게 걸려 있습니다.
광주시와 5·18 기념재단은 계엄군을 상징하는 군화를 이용해 5·18 민주화운동을 조롱하려는 의도가 있었는지 등을 포함해서 정확한 경위를 파악하고 있는데요.
최근 스타벅스 탱크데이 행사, 또 고등학교 야구부의 '스타벅스 가자' 응원 구호 등 5·18 비하가 의심되는 사례가 잇따른 만큼 의도성이 확인되면 수사를 의뢰할 방침입니다.
박강배 5·18 기념재단 상임이사 신중하게 사실관계를 확인한 뒤에 5·18을 왜곡하거나 부정하려는 의도가 있었는지 판단하겠다고 밝혔습니다.
광주 도심 한복판에 '대롱대롱'…"대놓고 조롱" 어땠길래
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