'주차 특혜' 논란에 개편…"고객용 500면 확보"

<앵커>



인천공항의 심각한 주차난은 부실한 주차권 관리와 상주 직원에 대한 각종 특혜 때문이었다는 감사 결과 전해드렸죠. 인천 공항 공사가 상주 직원용 정기권을 대폭 줄이겠다고 나섰는데 반발이 터져 나오고 있습니다.



안희재 기자입니다.



<기자>



멀리 항공기를 배경으로, 차량이 빼곡하게 들어찼습니다.



주차면 대신 보행로를 차지한 승용차엔 일주일 전 붙은 경고장이 보입니다.



'주차지옥' 오명이 붙은 인천공항의 주차장 모습입니다.



[이흥식/경기 파주시 : 불편하죠, 올 때마다. 차 댈 곳이 없어요. 오늘도 없어요, 뭐 꽉 차 있고….]



심각한 주차난의 이유, 넘쳐나는 공항 이용객 말고도 더 있었습니다.



국토교통부 감사 결과 주차권 발급 남용과 부실 관리 관행이 드러난 겁니다.



인천공항공사와 자회사 직원들이 면제받은 주차 요금은 지난해에만 41억 원.



휴가 등 사적 용도에 정기 주차권이 쓰인 정황이 다수 확인되면서 공분을 샀습니다.



감사 발표 한 달 만에 인천공항공사가 개선 방안을 내놨습니다.



3만 매에 달하던 상주직원용 정기권 수량을 절반 수준인 1만 5천 매로 대폭 줄이고 발급 요건도 까다롭게 했습니다.



공항 터미널 주변과 달리 이렇게 멀리 떨어진 주차장은 텅텅 비어 있습니다.



공항공사는 이런 곳을 직원 전용으로 정해서 공간 활용성을 높이겠다는 계획입니다.



500면 이상이 공항 이용객 전용으로 확보될 걸로 공사는 내다봤습니다.



직원들 사이에선 일방적인 발표라는 볼멘소리와 함께, 공사와 자회사 직원을 구분해 차등 적용한다는 의혹까지 불거지면서 반발이 터져 나왔습니다.



공사 측은 "소속에 관계없이 동일한 기준을 적용할 것"이라면서 오늘(1일)부터 시범 운영을 진행하면서 대책을 보완하겠다고 밝혔습니다.



(영상취재 : 김영환, 영상편집 : 김종미)