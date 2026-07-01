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'산골총각 영웅' 임영웅, "나는 히트곡 없는 가수…히트곡 가진 조째즈의 기분 궁금"

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작성 2026.07.01 08:53 조회수
산골총각영웅 (사진=게티이미지코리아)
임영웅이 조째즈를 향한 자신의 솔직한 속내를 드러냈다.

30일 방송된 SBS '산골총각 영웅'에서는 식사 후 진솔한 대화를 나누는 임영웅과 친구들의 모습이 그려졌다.

이날 방송에서 조째즈는 "이야기해도 되나?"라며 조심스럽게 말을 꺼냈다. 그는 "얼마 전에 영웅이가 전화 와서 모르시나요가 대박 났을 때 어땠어요 하고 물었다"라고 했다.

이어 그는 "행복했지라고 답했는데 그때 어떤 느낌이었는지 되게 디테일하게 물어보더라"라며 "사실 내가 영웅이한테 조언을 하기에는 뭔가 내가 해줄 수 있는 말이 별로 없더라"라고 자신에게 조언을 구하는 임영웅을 보며 난감했던 당시를 떠올렸다.

이에 현봉식은 "대답해 달라고 물어본 건데 그걸 그렇게 고민하냐"라고 했다. 그러자 조째즈는 "엄청 유명한 배우가 형한테 조언을 구한다면 어떨 거 같냐?"라고 물었다.

현봉식은 "석구햄도 내한테 물어본다"라며 손석구도 자신에게 조언을 구한다고 밝혀 모두를 놀라게 했다.

이어 조째즈는 임영웅에게 당시 어떤 생각이었는지 물었다. 이에 임영웅은 "제 팬분들은 제 음악을 좋아해 주시지만 저는 히트곡을 가진 가수가 아니기 때문에 막연하게 형의 기분이 궁금했다"라고 솔직하게 말했다.

그러자 조째즈는 "대한민국 최고인데, 보컬리스트로도 인정받는데 여기서 안주하지 않고 더 나아가려고 하는구나"라며 계속 고민하고 도전하는 임영웅의 모습에 감탄했다. 

(SBS연예뉴스 김효정 에디터)
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