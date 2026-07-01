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'산골총각 영웅' 현봉식, "S전자 설치 기사 하면서 상황극 경험…배우는 행복하겠다고 생각"

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작성 2026.07.01 08:53 조회수
산골총각영웅 (사진=게티이미지코리아)
현봉식이 연기를 시작한 계기를 고백했다.

30일 방송된 SBS '산골총각 영웅'에서는 현봉식이 연기를 시작하게 된 계기를 밝혔다.

이날 현봉식은 과거 삼성전자의 하청 업체에서 설치 기사를 할 때 연수중 즉흥 상황극을 경험했다고 말문을 열었다.

이어 현봉식은 "진상 고객 대처 방법에 대해서 상황극을 하는데 너무 재밌는 거야. 당시에는 배우의 꿈이 없었으니까 배우들은 이것보다 갖추어진 곳에서 밥 벌어먹고살겠구나 참 행복하겠다 그런 생각을 했다"라고 했다.

그리고 현봉식은 "연기를 하겠다고 마음을 먹었는데 주변에서 네 나이에 네 얼굴에 무슨 연기냐 반대를 했다. 그래도 아 모르겠다 심정으로 모아둔 돈 500에 오토바이까지 팔고 무작정 상경을 했다"라고 당시 상황을 떠올렸다.

현봉식은 "돈이 떨어져서 알바를 구하려고 하다가 보조 출연 알바를 하게 됐다. 그런데 너무 튄다고 갈 때마다 퇴짜를 맞았다"라며 배우로서 길이 쉽지 않았음을 고백했다.

이어 그는 "주변에서 다들 반대를 하니까 나 스스로 오디션 500번 정도 떨어지면 스스로도 이 길이 아니구나 인정할 수 있겠다 싶었다. 그런데 두 번 만에 오디션에 합격했다"라며 "처음 합격 전화를 받고 얼마나 좋았는지 팬티 바람으로 소파 위를 뛰어다녔다"라고 자신의 경험을 고백했다.

이에 허경환은 "두드려야 되지 아무것도 안 하면 아무 일도 안 일어난다"라며 도전을 한 현봉식에게 박수를 보내 훈훈함을 자아냈다. 

(SBS연예뉴스 김효정 에디터)
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