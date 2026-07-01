1. 민주, 11개 상임위원장 단독 선출…"오만과 독선"



밤사이 민주당 단독 표결로 가장 쟁점이 됐던 법제 사법 위원장을 포함한 11개 상임위원장 자리가 민주당 몫으로 배정됐습니다. 국민의힘은 원 구성을 정상화하지 않으면 어떤 상임위도 받지 않겠다고 반발했습니다.



2. '캡틴' 손흥민 귀국…경찰 "축구협회 적극 수사"



손흥민 선수가 오늘(1일) 새벽 인천공항을 통해 귀국했습니다. 홍명보 감독 선임 과정에 불공정한 개입이 있었다는 의혹과 관련해 경찰은 뒤늦게 적극 수사 방침을 밝혔습니다.



3. 원유 위기경보 하향…차량 2부제·5부제 해제



오늘부터 공공기관 차량 2부제와 공공기관 차량 5부제가 모두 해제됩니다. 정부가 원유 위기 경보를 '경계'에서 '주의'로 낮춘 데 따른 겁니다.



4. 3살 아이 극적 구조…사망자 1,900명 넘어



베네수엘라 연쇄 강진 현장에선 잔해 속에서 3살 배기 아이가 극적으로 구조됐습니다. 사망자는 빠르게 늘어 1천900 명을 넘어섰습니다.