트럼프, SNS서 '황금독수리 선물' 자랑…알고보니 AI 이미지

▲ 도널드 트럼프 미국 대통령이 트루스소셜에 올린 황금독수리 조형물

트럼프 미국 대통령이 소셜미디어(SNS)에 백악관 발코니에 커다란 황금독수리 조형물이 붙어 있는 모습을 담은 인공지능(AI) 생성 이미지를 게시했습니다.트럼프 대통령은 지난달 29일(현지시간) SNS 트루스소셜에 "백악관 250주년을 기념하는 황금 선물"이라는 짧은 글과 함께 백악관 2층 트루먼 발코니에 부착된 황금독수리 조형물 사진을 공개했습니다.이후 백악관은 해당 게시물을 엑스(X·옛 트위터) 공식 계정에 공유했습니다.CNN 방송은 해당 사진의 세부 정보를 파악할 수 있는 메타데이터를 확인한 결과 구글 AI로 생성됐음을 암시하는 콘텐츠 인증 정보가 포함돼 있었다고 말했습니다.아울러 사진 속 트루먼 발코니 난간도 실제와 미세하게 다르며 독수리 몸통 쪽에 배치된 별도 11개뿐이라고 지적했습니다.미국은 건국 당시 초기 13개 주(州)를 기리기 위해 각종 상징물에 13개의 별을 그려 넣습니다.트럼프가 올린 사진의 원본은 프리랜서 사진작가인 앤드루 레이든이 촬영한 것으로 보입니다.레이든은 트럼프 대통령이 이 사진을 게시한 후에 독수리 조형물 이미지가 없는 사진을 자신의 X에 올렸습니다.트럼프의 '황금 사랑'은 유명합니다.그는 지난 2025년 재집권에 성공한 후 백악관 곳곳에 다양한 금색 장식물을 배치했으며 백악관 집무실이 있는 웨스트윙과 관저 여러 곳에도 커다란 황금 기념주화 모양의 메달을 부착했습니다.CNN은 해당 사진이 AI로 제작된 것인지 확인하기 위해 백악관에 논평을 요청한 상태라고 덧붙였습니다.(사진=트럼프 트루스소셜 캡처, 연합뉴스)