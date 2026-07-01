[날씨] 남부 장마 시작…제주 산지 시간당 50mm 폭우

어제(30일) 제주를 시작으로 7월의 첫날인 오늘 남부지방에도 장마가 시작됐습니다.



현재 호우 경보가 내려져 있는 제주 산지에는 시간당 50mm의 폭우가, 그 밖의 제주와 전남 해안에도 시간당 20mm 안팎의 장대비가 쏟아지고 있습니다.



이들 지역 오전까지 빗줄기가 거셀 텐데요.



오늘 예상 강수량 제주 산지에 120mm 이상, 전남 해안에도 80mm 이상의 호우가 예상되고요.



경남 해안에 최고 60, 그 밖의 남부와 충청권 남부에 적게는 5에서 많게는 40mm 안팎의 비가 예상됩니다.



중부도 오늘 하늘 흐린 가운데 오후에 서울을 비롯한 중북부 지역에 소나기가 지날 때 있겠습니다.



여전히 폭염 특보가 유지 중인 중부를 중심으로 오늘 서울과 춘천이 33도까지 오르며 덥겠습니다.



장맛비는 목요일 잠시 소강상태를 보였다 토요일 다시 충청 이남 지역으로 확대될 텐데요.



중부 지방의 장마 시작에 영향을 미칠지는 조금 더 기다려 봐야 할 것 같습니다.



(박세림 기상캐스터)