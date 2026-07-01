"미래에셋, 스페이스X 공모주 '수요 파악'을 '주문 접수'로 오해"

▲ 스페이스X

스페이스X의 미국 나스닥시장 상장 과정에서 한국 개인 투자자들이 공모주를 한 주도 배정받지 못한 것은 주문 제출 방식을 둘러싼 오해로 11억 달러, 약 1조7천억 원에 달하는 한국 투자자들의 청약 수요가 실제 주문으로 접수되지 않았기 때문이라고 블룸버그 통신이 현지시간 30일 보도했습니다.매체는 사안에 정통한 소식통들을 인용해 스페이스X 기업공개(IPO) 대표주관사들이 지난 5월 중순 공동인수단 20여곳에 이메일을 발송해 스페이스X 공모주에 대한 투자자 수요를 알려달라고 요청했다고 보도했습니다.미래에셋증권 사정에 정통한 일부 관계자에 따르면 미래에셋증권은 이 요청에 응하면서, 자사 고객을 위한 청약 주문을 제출한 것으로 인식했다고 합니다.이와 달리 대표주관사들은 미래에셋증권의 응답 제출을 공식 주문이 아닌 단순 수요 의사표시로 간주했습니다.그 결과 11억 달러에 달하는 한국 투자자 수요는 주문으로 입력되지 않았다고 소식통들은 전했습니다.실제 주문은 대규모 기업공개와 관련한 월가 관례에 따라 대표주관사가 별도의 이메일을 발송한 이후인 6월에 입력됐다고 블룸버그는 전했습니다.월가의 대표주관사들은 미래에셋증권이 개인투자자 배정 물량 주문을 한 건도 제출하지 않은 것으로 파악했고, 그 결과 미래에셋증권에는 개인투자자 물량을 단 한 주도 배정하지 않았다는 것이 관계자들의 설명이라고 블룸버그는 전했습니다.이번 스페이스X 기업공개의 대표주관사인 골드만삭스, 모건스탠리 등을 비롯해 미래에셋증권, 한국 금융감독원은 이 같은 보도 내용에 대해 논평을 거부했다고 블룸버그는 전했습니다.글로벌 주요 금융회사 20여곳과 함께 공동인수단으로 참여한 미래에셋증권은 당초 스페이스X 클래스A 보통주 231만주를 인수할 것이란 기대를 모은 바 있습니다.지난 12일 나스닥에 상장된 스페이스X는 상장 첫날 공모가 대비 19% 오른 161.11달러에 거래를 마친 바 있습니다.스페이스X는 이번 상장을 통해 역대 최대 규모인 총 857억 달러, 약 133조 원을 조달했습니다.금융감독원은 이번 사태와 관련, 미래에셋증권에 대한 검사를 진행 중입니다.금감원은 투자자 보호에 초점을 맞춰 공모주 배정 무산 전 과정을 파악한다는 방침으로 전해졌습니다.(사진=AP, 연합뉴스)