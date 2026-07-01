푸틴 소유 추정 요트, 4년 만 포착…"덴마크 해안 출몰"

▲ 블라디미르 푸틴 러시아 대통령

블라디미르 푸틴 러시아 대통령 소유로 알려진 초호화 요트가 4년 만에 처음으로 레이더에 포착됐다고 덴마크 공영방송 DR이 현지시간 30일 보도했습니다.선박 추적 사이트 마린트래픽 자료에 따르면, '그레이스풀'(Graceful)이라는 이름의 이 요트는 지난 29일 덴마크 북부 해안을 따라 항해했습니다.DR은 이 요트가 지난 28일 오전부터 러시아 군함 2척의 호위를 받았고, 덴마크 해군과 독일 해안경비대가 교대로 이 선박을 추적했다고 전했습니다.덴마크군은 이와 관련, DR에 "군은 전용 감시 자산을 활용해 외국 정부 선박을 비롯해 덴마크 해협과 영해를 통과하는 배를 일상적으로 감시하고 있다"고 밝혔습니다.그레이스풀은 그러나 29일 저녁부터는 위치 신호를 더 이상 송출하지 않은 것으로 마린트래픽 상에 나타났습니다.한편, 길이 82ｍ의 이 요트는 러시아가 우크라이나를 전면 침공한 지 6개월 만인 2022년 8월 30일부터 위치 정보를 송출하는 AIS 발신기를 꺼놔 식별이 어려운 상태였습니다.하지만, 이 요트는 상트페테르부르크와 발트해의 다른 지역에서 이따금 목격된 것으로 전해졌습니다.미 경제지 포브스를 비롯한 서방 언론은 그레이스풀의 가치를 약 1억 유로(약 1천750억 원)으로 추산하며, 이 배가 푸틴과 연계돼 있다고 보도해 왔습니다.그레이스풀은 우크라이나 전쟁 발발 직전인 2022년 2월 7일 독일 함부르크항에서 정비를 받던 중 러시아 역외 영토인 칼리닌그라드로 황급히 출항해 서방의 제재를 피하려 했다는 관측을 낳았습니다.