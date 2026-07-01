"숫자뿐인 정치 쇼"…"특별법·추가 예산 지원"

<앵커>



호남 반도체 기지 계획에 대해서 국민의힘은 언제 하겠다가 없는 '정치 반도체쇼'라며 혹평을 이어갔습니다. 민주당은 특별법 제정과 추가 예산 편성으로 프로젝트 성공을 뒷받침하겠다고 밝혔습니다.



김보미 기자가 보도합니다.



<기자>



국민의힘은 어제(30일)도, 호남 반도체 생산기지 조성을 비롯한 정부의 '3대 메가 프로젝트'에 대해 타당성과 공정성이 안 보이는 '메가 권력농단'이라고 주장했습니다.



특히 언제까지 이행하겠단 시기와 같은 구체적인 투자 계획은 빠져 있는, '숫자만 가득한 정치 반도체 쇼'라고 깎아내렸습니다.



[정점식/국민의힘 원내대표 : 졸속 추진은 호남에도 이익이 되지 않고 대한민국 전체에 이익이 되지 않습니다. 야당은 국정조사를 진지하게 검토할 수밖에 없습니다.]



기업을 강요한 결과라면 형사 처벌이 불가피할 거란 주장도 내놨습니다.



부산, 울산, 경남 지역의 국민의힘 의원들은 왜 호남인지, 어떤 기준으로 선정했는지 '입지 선정 평가표'를 즉각 공개하라고 요구하기도 했습니다.



---



반면, 민주당은 '3대 메가 프로젝트'로 호남뿐만 아니라, 충청, 영남, 강원 등 전국 각지에 투자가 이뤄지는 만큼 지역균형 발전에 새 이정표가 될 거라며 프로젝트 성공을 위한 뒷받침을 다짐했습니다.



[한병도/민주당 원내대표 : 가능성이 분명한 사업은 특별법을 제정해서라도 앞당겨야 합니다. 마중물이 필요한 사업은 예산을 추가 편성해서라도 막힘이 없도록.]



특히 민주당 의원들은 호남 반도체 단지에 대한 국민의힘의 공세에 대해 "영남 아니면 안 된단 인식을 노골적으로 드러내고 있다"며 "호남을 다시 한번 배제의 대상으로 몰아가고 있다"고 역공에 나서기도 했습니다.



(영상취재 : 이승환·신동환, 영상편집 : 전민규)