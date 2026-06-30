미국 4월 주택가격 전년대비 0.8%↑…실질가격 11개월째 하락

물가 상승분을 고려한 미국의 실질 주택가격이 1년 가까이 하락 흐름을 지속한 것으로 나타났습니다.



스탠더드앤드푸어스(S&P) 다우존스 인덱스는 4월 미국의 전국 기준 '코탈리티 케이스-실러 주택가격지수'가 전년 동기 대비 0.8% 상승했다고 현지시간 30일 밝혔습니다.



4월 미국의 소비자물가지수 상승률인 3.8%와 비교하면 집값 상승률은 물가 상승률보다 3% 포인트 낮았습니다.



S&P 글로벌의 니콜러스 고덱 채권 거래상품 및 원자재 부문 수석은 "미국의 주택 가격은 실질가격 기준으로 11개월 연속 하락했다"며 "인플레이션 반영 시 가계의 자산이 계속 잠식됐다는 의미"라고 설명했습니다.



팬데믹 이후 미국의 주택 가격이 가파르게 치솟고, 주택담보대출 금리가 높은 수준을 유지하면서 잠재적 주택 매수자들이 관망세를 유지한 게 지난해 주택 가격 상승세 둔화에 영향을 미치고 있습니다.



미국 국책 담보대출업체 프레디맥에 따르면 미국의 30년 고정금리 주택담보대출의 평균 금리는 지난 2월 말 6% 밑으로 떨어졌다가 미·이란 전쟁 발발 여파로 3월 이후 다시 6%대로 올라선 상태입니다.



주요 대도시의 집값 변화율은 지역별로 크게 차별화됐습니다.



시카고는 6.5%, 뉴욕은 3.8% 상승한 반면, 시애틀(-2.3%), 덴버(-1.8%), 댈러스(-1.6%), 피닉스(-1.7%)는 하락했습니다.