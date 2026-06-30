도쿄, 숙박세 3% 정률제로 인상 확정…'과잉 관광' 대응

▲ 일본 도쿄 도심

일본 도쿄도가 호텔·여관 투숙자로부터 걷는 숙박세를 정액제에서 정률제로 고쳐 사실상 대폭 인상하는 방안이 확정됐습니다.오늘(30일) 교도통신은 하야시 요시마사 일본 총무상이 도쿄도가 제출한 정액제 숙박세를 3% 정률제로 변경하는 안을 승인했다고 보도했습니다.도쿄도는 현재 1박당 100∼200엔(약 955∼1천911원)인 숙박세를 투숙 요금의 3%로 변경하는 방안을 지난해부터 추진해 왔습니다.정률제로 바꾸되, 숙박세 면제 대상은 1만 엔(약 9만 5천500원) 미만에서 1만 3천엔(약 12만 4천200원) 미만으로 확대했습니다.숙박세가 투숙료 3%로 변경되면, 1박 요금이 1만 5천엔(약 14만 3천300원)인 호텔에서 하룻밤을 지낼 경우 숙박세가 기존 200엔에서 450엔(약 4천300원)으로 2배 이상 뛰게 됩니다.숙박세 변경안은 내년 4월부터 적용되며, 민박도 숙박세 부과 대상에 새로 포함됩니다.도쿄도가 2025회계연도(2025년 4월∼2026년 3월)에 쓴 관광 시책 관련 비용은 306억 엔(약 2천900억 원)으로, 변경 전 숙박세로는 69억 엔(약 660억 원)만 충당할 수 있었습니다.숙박세 체계가 변경되면 연간 총 190억 엔(약 1천800억 원)을 거둘 수 있을 것으로 추산됐습니다.숙박세를 개편한 도쿄도 외에, 이날 총무성으로부터 숙박세 신설을 승인받은 지방자치단체는 홋카이도 왓카나이시, 야마나시현 후지요시다시, 오키나와현 나고시 등 7곳입니다.이들 지자체는 1박당 200엔 정액제나 숙박료 1.2∼3%가량의 정률제를 각각 채택했습니다.이로써 일본 전체에서 숙박세를 둔 지자체는 총 62곳으로, 지난해 말 기준 17곳에 비해 급증했습니다.일본 대표 관광지인 교토시는 숙박세를 최대 1천 엔(약 9천550원)에서 최대 1만 엔(약 9만 5천500원)으로 올린 바 있습니다.마이니치신문에 따르면 지난해 교토를 방문한 관광객 수는 6천279만 명으로, 처음으로 6천만 명을 돌파했습니다.관광 소비액도 역대 최대치였던 재작년을 넘어선 2조 474억 엔(약 19조 5천600억 원)으로 처음으로 2조 엔을 넘겼습니다.교토는 '과잉 관광'에 대응하겠다며 관광객 버스 요금을 시민 요금의 2배에 달하는 350∼400엔(약 3천344∼3천822원)으로 올리는 '관광객 차등 요금제'를 논의하고 있습니다.(사진=AP, 연합뉴스)