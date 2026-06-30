카타르 "미국 대표단, 중재자와 회동…이란과 고위급 회담 계획 없어"

▲ 2026년 2월 26일 제네바에서 미국의 중동문제 특사 스티프 윗코프(가운데)와 도널드 트럼프 미국 대통령의 맏사위 재러드 쿠슈너(왼쪽)을 만나고 있는 바드르 빈 하마드 알 부사이디(오른쪽) 오만 외무장관

카타르 외무부는 도널드 트럼프 미국 대통령의 맏사위 재러드 쿠슈너와 스티브 윗코프 특사가 카타르를 방문할 예정이지만, 미국과 이란 간 고위급 회담 계획은 없다고 30일(현지시간) 밝혔습니다.카타르 외무부 대변인은 "윗고프 특사와 쿠슈너가 미국과 이란 간 협상 문제를 논의하기 위해 도하를 방문해 카타르 측 중재자와 만날 예정"이라고 말했습니다.그러나 그는 "이들의 방문 기간 중 미국과 이란 간의 고위급 회담은 열리지 않을 것"이라고 선을 그었습니다.앞서 캐럴라인 레빗 백악관 대변인은 폭스뉴스에 출연해 쿠슈너와 윗코프 특사가 이번 주 고위급 회담을 위해 카타르 수도 도하로 이동할 것이라고 밝혔습니다.그러면서 "고위급 회담과 병행해 기술적 실무회담도 열릴 것"이라고 전했습니다.미국과 이란 대표단의 도하 방문 계획이 알려지면서 양측의 접촉 가능성에 무게가 실렸습니다.그러나 이란 측은 종전 합의 후속 협상을 도하에서 개최한다는 미국 측 주장에 선을 그었습니다 .카젬 가리바바디 이란 외무차관은 이번 주에 미국과 실무회담을 할 예정이 없다고 밝혔습니다.이어 에스마일 바가이 이란 외무부 대변인도 향후 며칠간 미국과의 종전 합의 후속 협상 계획이 없다고 재차 확인했습니다.미국과 이란은 지난 17일 종전 MOU를 체결하고 후속 협상을 진행했으나, 지난 25∼28일 호르무즈 해협을 둘러싼 무력 충돌로 협상 지속 여부를 장담할 수 없는 상황이 됐습니다.(사진=AP, 연합뉴스)