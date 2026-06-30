정관장 변준형·KCC 허훈, 프로농구 '연봉 킹'…나란히 8억 원

▲ 15일 경기도 안양정관장아레나에서 열린 프로농구 안양 정관장 레드부스터스와 고양 소노 스카이거너스의 경기. 정관장 변준형이 슛하고 있다.

프로농구 안양 정관장의 변준형과 부산 KCC의 허훈이 나란히 새 시즌 '연봉 킹'에 올랐습니다.프로농구 KBL은 오늘(30일) 2026-2027시즌 국내 선수 등록을 마감했다고 밝혔습니다.10개 구단에서 국내·아시아 쿼터 선수 172명이 등록을 완료했습니다.이들 중 보수 1위는 나란히 8억원을 받게 된 변준형과 허훈입니다.변준형은 프로 데뷔 이후 처음으로 보수 1위에 이름을 올렸고, 허훈은 지난 시즌에 이어 두 시즌 연속 1위를 차지했습니다.울산 현대모비스의 조한진은 지난 시즌 1억원보다 200% 오른 보수 총액 3억원에 계약해 이번 시즌 최고 인상률의 주인공이 됐습니다.지난 시즌보다 189% 오른 1억3천만원에 계약한 원주 DB의 이윤기가 인상률 2위에 자리했습니다.서울 삼성의 이관희와 KCC의 김동현은 소속 구단과 보수 합의에 이르지 못해 조정을 신청했습니다.이관희는 구단 제시액보다 9천만원 높은 3억2천만원을 요구했고, 김동현은 1억2천만원을 원했으나 구단은 7천500만원을 제시했습니다.2026-2027시즌 KBL 샐러리캡은 30억원으로, 고양 소노가 가장 높은 99.4%의 소진율을 보였습니다.수원 kt와 서울 SK(이상 97.7%), KCC(97%)가 뒤를 이었습니다.(사진=연합뉴스)