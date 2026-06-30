뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

어르신 돌보며 쌓은 '포인트'…내일부터 첫 사용

박하정 기자
작성 2026.06.30 21:15 조회수
PIP 닫기
<앵커>

초고령 사회로 접어들면서, 어르신 돌봄 공백을 메우기 위한 새로운 개념의 제도가 내일부터 시행됩니다. 젊을 때 어르신을 돌보는 봉사 활동을 하고 포인트를 쌓아두었다가, 훗날 자신이 돌봄을 받아야 할 때 꺼내 쓰는 일종의 '돌봄 저축'인데요.

SBS 연중기획 천만 노인 시대에서 박하정 기자가 소개해 드립니다.

<기자>

충북 청주의 한 노인종합복지관,

[혹서기에 선풍기 없이 지내시는 분들이….]

오늘의 돌봄 활동은 취약계층 노인을 찾아 안부도 묻고 후원 물품인 선풍기를 전달하는 겁니다.

단순한 봉사 활동 같지만, 미래를 위한, 이른바 '돌봄 저축'이기도 합니다.

[김순옥/돌봄 봉사자 : 나 자신도 그거(돌봄을) 받을 수 있는 거예요. 그래서 여러모로 좋다고 보는 거죠.]

말벗이나 여가 활동 보조, 취사와 청소 등 가사 지원, 주택 개·보수 등 다양한 돌봄 활동을 하면 1시간당 1포인트가 적립되는데, 봉사자 본인이 노인이 되면 이 포인트를 사용해 돌봄 서비스를 받을 수 있습니다.

[많이 보고 싶었어요. 들어가요. 선풍기. 너무 감사해서 어떡해. 이거 조립 안 해드려도 하실 수 있겠어?]

지난 2015년 사업이 시작됐고 그동안 포인트를 적립만 할 수 있었는데, 65세 이상 봉사자가 100포인트 이상 모았다면 내일부터 포인트를 쓸 수 있게 됩니다.

올해 80세인 이 어르신은 다른 어르신의 외출을 돕고 말벗이 되어주며 포인트를 쌓아왔습니다.

[이종업/돌봄 봉사자 : 헌혈하면 (헌혈증으로) 수혈 받듯이 기부를 받으면 참 좋죠, 저도.]

지금까지 모은 건 854포인트.

장기요양등급에 상관없이 별도의 돈을 쓰지 않고도, 주 5일, 하루 3시간씩 1년 넘게 돌봄 서비스를 받을 수 있습니다.

현재 전국에 등록된 돌봄 봉사자는 5만 5천여 명.

포인트 사용이 가능한 노인은 90명입니다.

다만 포인트 사용이 늘수록 봉사자가 부족한 전남 등 일부 지역에선 돌봄 수요 대비 공급이 부족해질 수 있습니다.

[석재은/한림대 사회복지학부 교수 : (봉사뿐 아니라) 전체적으로 지역 간의 서비스 인프라 격차가 심각하거든요. '나도 할 수 있는 게 있구나' (하는) 동기 부여도 중요하고요.]

또 상대적으로 고된 돌봄 활동에는 시간당 1포인트 이상을 부여해 봉사자의 참여를 독려하는 보완책이 필요하다는 지적도 나옵니다.

(영상취재 : 김세경, 영상편집 : 이소영, 디자인 : 장채우)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
박하정 기자 사진
박하정 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지