장동혁 "올림픽공원 외면하면 비난은 뒷짐 지고 있었던 정치인들 몫 될 것"

▲ 국민의힘 장동혁 대표가 30일 국회에서 열린 부정·무능 선관위 해체 수준의 쇄신 및 재선거 촉구를 위한 6·3 참정권 박탈 사태 청년·대학생 시국 대토론회에서 발언하고 있다.

국민의힘 장동혁 대표는 "올림픽 공원의 함성을 외면하고 그들과 함께 목숨걸고 싸우지 않는다면 결국 그 비난은 뒷짐 지고 있었던 정치인들의 몫이 될 것"이라고 말했습니다.장 대표는 오늘(30일) 오후 국회에서 열린 당 청년국 주최 '부정ㆍ무능 선관위 해체 수준의 쇄신 및 재선거 촉구를 위한 6·3 참정권 박탈 사태 청년·대학생 시국 대토론회'에 참석했습니다.장 대표는 이 자리에서 "이곳을 지키는 청년들과 시민들이 하루빨리 일상으로 돌아가실 수 있도록 해야한다. 그게 정치가 해야할 일"이라고 말했습니다.이어 "선관위를 개혁하고 선거제도를 믿을 수 있게 바로 세워달라는 게 시민들의 목소리"라며 "어제 특검 수용까지 이를 수 있도록 만들어주신 것도 시민들의 함성이다. 그래서 이 참정권 수호 특검을 국민 특검이라 부르겠다"고 선언했습니다.그러면서 "국민의힘이 추천하는 특검만이 진실을 규명할 수 있다. 민주당이 추천하는 특검이라면 합수본과 다르지 않다. 사기 특검이다"라며 "특검 결과에 따라 잘못된 선거를 바로잡고 재선거를 실시할 수 있도록 꼼꼼히 준비해야할 것"이라고 덧붙였습니다.토론회에 참석한 우재준 청년최고위원은 "과거 감사원에서 감사를 하려고 하니까 선관위가 독립기구라고 감사받지 않겠다고 헌법소원을 냈다. 아쉽게도 헌재가 선관위의 손을 들어줬었다"며 "그때 지적사항을 반영해 위헌성 없게 독립적 감사기구를 만들면 된다. 거기서 선관위를 감사해 지금 같은 일이 다신 일어나지 않게 해야한다"고 주장했습니다.선관위 국정조사특별위원회 위원장인 윤상현 의원은 "K-팝, K-푸드, K-컬처는 있는데 K-페이퍼가 없어 선거를 못 치르는 나라가 대한민국의 현재 상황"이라고 꼬집었습니다.재선거를 위한 공직선거법 개정안을 발의한 나경원 의원은 "제가 해야될 일은 원 구성이 되면 선거법부터 고쳐야되겠다. 시간이 걸리더라도 재선거가 가능하다"며 "참정권을 진정 회복하는것, 투표의 완결성과 무결성을 만드는 게 재선거라고 본다"고 말했습니다.당 선관위 개혁특별위원회 위원장인 박대출 의원은 "청년과 대학생을 비롯한 수많은 국민이 잃어버린 참정권, 도둑맞은 참정권을 돌려달라고 외치고 있다"며 "사전투표제를 폐지하는 것이 대세로 자리 잡고 있다"고 주장했습니다.이날 토론회에는 장 대표와 우 최고위원을 비롯해 정희용 사무총장, 윤상현·조배숙·박대출·나경원·이인선·김민전·김장겸·박준태·서천호·최보윤 의원과 청년·대학생 및 전문가 50여명이 참석했습니다.(사진=연합뉴스)