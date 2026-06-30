김정관 "800조 반도체 투자…전남·광주 5년치 총생산 규모 맞먹어"

▲ 김정관 산업통상부 장관이 30일 이재명 대통령 주재로 광주 김대중컨벤션센터에서 열린 서남권 첨단산업 발전비전 국민보고회에서 정부 지원방안을 발표하고 있다

정부가 반도체 투자액만 800조 원에 달하는 기업들의 서남권 투자를 뒷받침하기 위해 인프라 지원과 규제 완화에 나섭니다.김정관 산업통상부 장관은 오늘(30일) 광주 김대중컨벤션센터에서 열린 '서남권 첨단산업 발전비전 국민보고회'에서 "서남권에 반도체 투자만 800조 원인데, 이는 전남·광주 지역이 5년 동안 총생산해내는 금액(연간 GRDP 160조 원)"이라며 "이곳의 경제 지도가 새로 쓰이는 수준"이라고 강조했습니다.김 장관은 "이번 800조 원의 투자 시 160만 명의 일자리가 생긴다"며 "많은 경우 이곳(서남권)에 생길 것"이라고 덧붙였습니다.그러면서 "기업들이 투자를 결정한 이상, 이제는 중앙과 지방 정부가 그 물음에 응답할 차례"라며 정부의 지원을 약속했습니다.산업부는 '반도체 혁신 지원단'을 신설하고 대통령 직속 '반도체 특별위원회'와 협의해 인프라 지원과 규제 완화를 차질 없이 추진할 방침입니다.김 장관은 "매력적인 투자 환경 조성을 위해 '메가특구법' 제정을 추진하고 있다"며 "법 제정 이후 이곳에 최소 1개 이상 메가특구를 지정해 기업들의 다양한 애로를 해소해 나갈 것"이라고 밝혔습니다.그는 반도체 공장 가동의 핵심인 전력과 용수 등 기반 시설은 중앙정부와 지방정부가 협력해 100% 책임지겠다고 강조했습니다.아울러 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 역점을 두고 추진 중인 '지역별 차등 세제'를 도입해 지역에 근무하는 근로자와 투자 기업이 더 많은 세제 혜택을 누릴 수 있도록 할 계획이라고 소개했습니다.김 장관은 제도적 뒷받침과 더불어 지자체의 밀착 대응도 주문했습니다.김 장관은 "기업의 투자는 중앙정부만으로 성공하기 어렵다"며 "기업 유치는 세계 무대에서 벌어지는 경쟁으로, 경쟁력 있는 기업이 국내와 지방에서 투자를 결정하고 실행할 수 있는 인센티브가 필요하다"고 말했습니다.이와 함께 기업들이 제때, 제대로 투자할 수 있도록 하는 밀착 지원과 우수 인재를 확보할 정주여건의 개선을 당부했습니다.김 장관은 "내일이면 새로 출범할 전남광주통합특별시가 가진 모든 행정 역량을 진심으로 쏟아달라"고 요청했습니다.이어 "기업의 약속이 현실이 되고 대한민국 산업의 새로운 심장이 힘차게 뛸 때까지 정부가 멈추지 않겠다"고 약속했습니다.(사진=연합뉴스)