중국 공산당원 1억 128만 6천 명…2년 전보다 101만 명 늘어

▲ 중국 공산당 100주년 기념식

중국 공산당 당원 수가 지난해 말 1억 100만 명을 넘어선 것으로 집계됐습니다.당원 수는 꾸준히 증가하고 있지만 증가율은 4년 연속 둔화하는 모습입니다.30일 중국공산당 중앙조직부가 발표한 당내 통계에 따르면 지난해 12월 31일 기준 공산당원은 1억 128만 6천 명으로, 2024년 말보다 101만 5천 명(1.0%) 증가했습니다.공산당원 수는 최근 수년간 꾸준히 늘고 있지만, 증가 폭은 점차 줄어드는 추세입니다.2021년에는 전년 대비 343만 4천 명(3.7%) 늘었으나 2022년 132만 9천 명(1.4%), 2023년 114만 4천 명(1.2%), 2024년 108만 6천 명(1.1%)에 이어 지난해에는 1.0%까지 증가율이 낮아졌습니다.전체 당원 가운데 여성은 3천191만 4천 명으로 31.5%를 차지했고, 소수민족 당원은 787만 8천 명(7.8%), 전문대 이상 학력자는 5천976만 5천 명(59.0%)으로 집계됐습니다.전년과 비교하면 여성 당원 비중은 0.6%포인트, 소수민족은 0.1% 포인트, 전문대졸 이상은 1.4% 포인트 각각 늘었습니다.직업별로는 농·축·어업 종사자가 2천606만 8천 명으로 가장 많았습니다.이어 은퇴자 2천208만 2천 명, 기업·기관의 전문기술 인력 1천669만 2천 명, 기업·기관의 관리 인력 1천186만 2천 명, 노동자 671만 8천 명, 당·정부 기관 직원 742만 9천 명, 학생 253만 7천 명 순으로 집계됐습니다.연령별로는 61세 이상이 2천991만 4천 명으로 가장 많았고, 30세 이하도 1천209만 4천 명에 달했습니다.마을과 기업 등에 구석구석 뻗어있는 기층조직은 지난해 말 기준 543만 1천 개로 1년 전보다 18만 1천 개(3.4%) 증가했습니다.